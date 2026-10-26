„Rookie“ Braathen: Probleme nur beim Küssen

Der Olympiasieger feiert seinen Erfolg in Sölden mit Freundin Isadora - und ärgert sich deshalb über sich selbst.

Lucas Pinheiro Braathen ist Olympiasieger und Erfolge gewohnt, und doch feierte der brasilianische Norweger beim Saison-Auftakt der Skirennläufer in Sölden eine Premiere. Sein neunter Weltcup-Sieg war der erste, den er an Ort und Stelle mit Freundin Isadora Cruz bejubelte – und prompt unterlief ihm ein Patzer, über den er sich zunächst selbst ärgerte und später lachen musste.

Die TV-Kameras hatten nämlich eingefangen, wie leidenschaftlich sich Pinheiro Braathen und Cruz im Überschwang küssten – und schickten Bilder in die Welt, die das Paar gerne privat gehalten hätte. „Diese Szenen waren eigentlich nicht ganz gedacht, um…“, sagte Pinheiro Braathen beim Sender Viaplay, ehe er sich selbst unterbrach und meinte: „Ich finde, das habt ihr schlecht gemacht.“ An den Experten Kjetil Jansrud gerichtet ergänzte er: „Ich hätte es vielleicht besser wissen müssen, Kjetil.“

Später klang das Riesenslalom-Ass allerdings versöhnlicher – und zeigte sich mit seiner Isadora auch für die Siegerfotos. „Es war ein fantastisches Erlebnis, sie dabei zu haben“, sagte er bei NRK. Und die von den Weltbild-Kameras eingefangene Kuss-Szene? „Ich bin da noch ein Rookie“, meinte Pinheiro Braathen lachend, ein Neuling also, schließlich sei Isadora erstmals mit an der Strecke gewesen.

Cruz selbst schwärmte von ihrem Freund als „Biest“ auf Skiern, der Ausflug an die Piste sei aber auch etwas furchteinflößend gewesen. „Ich hatte keine Ahnung, wie steil es ist“, sagte die Schauspielerin. „Das mit eigenen Augen zu sehen – ich hatte Schmetterlinge im Bauch.“ Wie beim Siegerkuss? Der, sagte Cruz jedenfalls, sei „der schönste Moment“ gewesen: „Jetzt können wir uns ausruhen und das Feiern genießen.“