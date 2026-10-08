Mikaela Shiffrin wird mit einem veränderten Fokus in die neue Ski-Saison starten. Die US-Amerikanerin möchte ihrem Herzen folgen.

Ski-Star Mikaela Shiffrin hat auch in der anstehenden Weltcup-Saison 2026/27 wieder große Ziele, geht jedoch mit einem leicht veränderten Fokus in den Winter. Konzentrierte sich die US-Amerikanerin in der letzten Saison auf die technischen Disziplinen, liegt der Fokus nun neben dem Riesenslalom auch auf dem Speed-Bereich.

Im Rahmen des Atomic Media Day, bei dem auch SPORT1 anwesend war, blickte die Slalom-Olympiasiegerin gespannt auf die neuen Herausforderungen im kommenden Winter. „Ich denke über die Saison als Ganzes nach, weil sie etwas anders wird als das, was ich bisher gemacht habe. Ich bin gespannt, wie sich mein Körper im Januar und am Ende der Saison anfühlen wird und ob es mein neuer Fokus vielleicht etwas einfacher machen wird als in der Vergangenheit. Mich interessiert, wie sich das auswirken wird“, führte sie aus.

Mikkaela Shiffrin hat ihren Fokus verändert Mikkaela Shiffrin hat ihren Fokus verändert © IMAGO/GEPA pictures

Shiffrin: Technik und Speed wie verschiedene Welten

Zwar gab sie zu bedenken, dass sie sich womöglich auch irre, jedoch gelte es „im Moment dem zu folgen, was mein Herz mir sagt“. Speed- und Technik-Disziplinen seien „wie verschiedene Welten und wie verschiedene Sportarten“.

Die US-Amerikanerin wird in der Saison 2026/27 die ersten Slaloms in Levi und Gurgl auslassen und sich offenhalten, auf weitere Rennen in ihrer Spezialdisziplin zu verzichten. Dies ändert aber nichts daran, dass das Feuer für Skirennen noch immer in ihr brennt.

„Das Rennfahren begeistert mich sehr. Ich bin neugierig darauf, mich zu verbessern und motiviert zu trainieren. All diese Dinge sind noch da und bleiben hoffentlich auch noch ein bisschen länger“, machte sie deutlich. Wie lange sie dem Sport noch treu bleibt, ist offen.

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Shiffrin über Rücktritte im Ski-Weltcup: „Eigentlich inspirierend“

Die Weltcup-Gesamtsiegerin des Vorwinters zeigte sich verständnisvoll dafür, dass einige ihrer Kolleginnen ihre Laufbahnen bereits nach der olympischen Saison 2025/26 beendet haben.

„Es ist spannend zu sehen, welche Optionen sich für sie eröffnen. Dass man liebevoll an seine Erinnerungen im Sport zurückdenken kann und die Möglichkeit auf ein neues Leben mit anderen Leidenschaften hat, ist eigentlich sehr inspirierend“, gab sie zu verstehen.