Der Slalom in Gurgl steht an. Linus Straßer will in Österreich in die Spitzengruppe fahren. So können Sie das Rennen live verfolgen.

Nach dem ordentlichen Saisonstart in Levi soll Slalom-Ass Linus Straßer in Gurgl trotz schwieriger Voraussetzungen möglichst nachlegen. „Die Höhenlage und die Schneeverhältnisse stellen neue Anforderungen. Eine Platzierung unter den besten Zehn wäre ein tolles Ergebnis und der nächste Schritt“, sagte Christian Schwaiger, Männer-Bundestrainer des Deutschen Skiverbandes (DSV) vor dem Weltcup in Österreich. Der erste Durchgang wird um 10:30 Uhr gestartet. Der entscheidende Lauf wird um 13:30 Uhr eröffnet.

In Finnland hatte Straßer am vergangenen Wochenende den 13. Rang belegt, der Münchner habe „einen ansprechenden und stabilen Start in die Saison gezeigt“, meint Schwaiger.

So können Sie den Slalom der Herren in Gurgl heute live verfolgen:

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ZDF / Eurosport Livestream: ZDF / BR / HBO Max

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Straßer hatte vor dem Auftakt in Finnland in Gurgl trainiert. Dies sei „sehr wertvoll“ gewesen, sagt der 34-Jährige. „Unter Rennbedingungen zählt jede Fahrt, auch wenn die Materialabstimmung dort und die nicht einfachen Verhältnisse eine besondere Herausforderung waren.“

Die deutschen Männer sind am Sonntag im kleinen Verbund am Start. Außer Straßer gehen Fabian Himmelsbach (Sonthofen) und Nickco Palamaras (Garmisch) an den Start.

Auch auf dem Kurs in den Ötztaler Alpen erwarten viele Experten den Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen ganz vorne. Zum Auftakt in Levi hatte er bereits den Slalom und Riesenslalom gewonnen. Loic Meillard aus der Schweiz und der Franzose Clement Noel dürften die größten Konkurrenten sein.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)