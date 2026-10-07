Lindsey Vonn sorgt erneut für Schlagzeilen. Nun wurde die Olympiasiegerin von 2010 in den US-amerikanischen Kader für die kommende Saison 2026/27 berufen.

Lindsey Vonn ist offenbar immer für eine Überraschung gut. Der amerikanische Skiverband hat seinen Kader für die kommende Saison 2026/27 bekanntgegeben. Neben Ski-Star Mikaela Shiffrin gehört auch Lindsey Vonn zum Aufgebot. Und das, obwohl die 41-Jährige bei den Olympischen Winterspielen in Cortina schwer gestürzt war.

In Italien zog sich Vonn einen komplexen Schienbeinbruch zu. Der Knochen war in mehrere Teile zerbrochen, weshalb ein Fixateur zum Einsatz kam, der den Unterschenkel von außen stabilisieren sollte. Ihr Vater sprach kurz nach dem Sturz von einem Karriereende seiner Tochter: „Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere. Es wird keine weiteren Skirennen für Lindsey Vonn geben – solange ich dabei ein Wort mitzureden habe.“

It’s official! The 2026-27 Stifel U.S. Alpine Ski Team is here⬆️ #stifelusskiteam pic.twitter.com/eEnGGtDSfF — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) October 7, 2026

Vonn, die 2024 aus dem Ruhestand zurückkehrte, ließ jedoch eine Hintertür offen und sprach im Frühjahr bereits von einem Comeback. „Ich weiß, wie es ist, keine Rennläuferin mehr zu sein. Es ist nur so: Skirennen zu fahren, ist etwas, das ich liebe. Und ich hatte in dieser Saison so viel Spaß – aber ich hatte keinen letzten Lauf“, erklärte die Olympiasiegerin im Gespräch mit NBC.

Folgt nun das Comeback vom Comeback?

Bis zu einem tatsächlichen Comeback wäre es jedoch noch ein weiter Weg. Im November steht zunächst eine weitere Operation an. Dabei soll das Metall entfernt und gleichzeitig das Kreuzband operiert werden. Anschließend dürfte eine längere Reha folgen.

Die Aufnahme in den US-Kader hat die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr der 41-Jährigen erneut aufflammen lassen. Sicher ist bislang nur: Sollte Vonn tatsächlich wieder im Weltcup starten, wäre es ein Comeback vom Comeback.