"Es ist für alle anderen undenkbar - sie schafft es"

"Es ist für alle anderen undenkbar - sie schafft es"

1:54 "Es ist für alle anderen undenkbar - sie schafft es"

Felix Neureuther ordnet die aktuellen Leistungen von Emma Aicher ein. Dabei kommt der frühere Slalom-Spezialist aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Felix Neureuther hat Skirennläuferin Emma Aicher in den höchsten Tönen gelobt und sich beeindruckt vom Leistungsvermögen der 23-Jährigen gezeigt.

„Sie fährt vier Disziplinen, das muss man sich ja vorstellen: Die fährt ein Programm, das ist unfassbar. Das wäre für mich undenkbar gewesen – und ist für alle anderen auch undenkbar, ehrlich gesagt“, sagte Neureuther am Donnerstag in Frankfurt am Main, wo er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen wurde.

Felix Neureuther lobt Emma Aicher in den höchsten Tönen Felix Neureuther lobt Emma Aicher in den höchsten Tönen © IMAGO/Ulrich Wagner

Den Gesamtweltcupsieg traut der frühere Slalom-Spezialist Aicher grundsätzlich zu, mit Prognosen wollte er sich nach den ersten Saisonrennen aber noch zurückhalten. „Das ist natürlich schon sehr früh, jetzt über Gesamtweltcup zu reden, da kann noch so viel passieren“, erklärte Neureuther.

Neureuther über Aicher: Faktoren für „extrem rosige Zukunft“

Stattdessen hob er die besonderen Eigenschaften Aichers hervor: „Die Frau, die hat was, was viele andere nicht haben. Sie hat ein begnadetes Talent und ein unfassbares Gefühl, das du einfach nicht erlernen kannst. Sie kann mit Druck umgehen wie kaum eine andere. Das sind alles Faktoren für eine extrem rosige Zukunft.“

Den gelungenen Saisonstart führt der 42-Jährige nicht auf Zufall zurück. Aicher zeige aktuell, wie gut sie in den vergangenen Monaten gearbeitet habe. „Wenn nichts dazwischenkommt, schaut es nicht schlecht aus“, erläuterte Neureuther mit Blick auf den Kampf um den Gesamtweltcup. „Aber das haben die anderen natürlich auch vor.“

DEINE MEINUNG

Für den deutschen Skisport ist Aicher laut Neureuther ein absoluter Glücksfall. „Wir können froh sein, dass wir so eine tolle Athletin in den eigenen Reihen haben und dass sie uns noch sehr, sehr viel Freude bereiten wird, da gehe ich fest davon aus.“ Seinen Rat an die 23-Jährige formulierte er denkbar einfach: „Mach einfach genauso weiter, wie du es in der Vergangenheit gemacht hast.“

Neureuther stützt Aicher-Kritik

Aicher war zum Saisonstart zweimal auf das Podium gefahren, den Slalom in Levi gewann sie sogar. Zuletzt musste sie sich in Gurgl mit Rang acht begnügen. Bereits in der vergangenen Saison hatte Aicher den zweiten Platz im Gesamtweltcup belegt, knapp hinter Mikaela Shiffrin.

Im Oktober hatte sich Aicher zudem kritisch zu den Plänen der FIS, den Rennkalender im Weltcup zu erweitern, geäußert. Für Neureuther absolut nachvollziehbar: „Ich würde es nicht verstehen, wenn er noch mal erweitert wird“, stellte er klar. „Das, was wir haben, das müsste man hervorheben. Weniger ist oft mehr.“

Man tue den Athletinnen und Athleten mit Blick auf deren Gesundheit „keinen Gefallen, wenn man den Rennkalender noch voller packt“, ergänzte Neureuther: „Die Stars müssen geschützt werden.“