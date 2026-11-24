Am Wochenende starten die Speedfahrer in die Weltcup-Saison. In der Vorbereitung darauf sorgen ungleiche Trainingsbedingungen für Unmut.

Ärger vor dem ersten Super-G-Rennen der Saison in Copper Mountain: Während die Fahrer aus den USA, Österreich und Norwegen vor dem Weltcup-Rennen zweimal trainieren durften, konnten alle anderen Nationen nur eine Trainingseinheit absolvieren.

Wegen der zu warmen Temperaturen und des zu geringen Schneefalls in der Woche vor dem Rennen war ein Training auf der Rennpiste nicht möglich. Am Sonntagmorgen wurde die Sperre der Wettkampfstrecke dann kurzfristig aufgehoben.

Simon Jocher beim Weltcup-Finale in Lillehammer im März Simon Jocher beim Weltcup-Finale in Lillehammer im März © IMAGO/GEPA pictures

Besonders brisant: Von der kurzfristigen Freigabe der Trainingsstrecke profitierten nur die USA, Österreich und Norwegen. Die Fahrer dieser Länder durften zwei Trainingseinheiten absolvieren.

Ärger über fehlende Solidarität

Deutschlands Herren-Chef Christian Schwaiger zeigte sich vor allem über die fehlende Solidarität unter den Nationen verärgert. „Wenn wir hier eine Woche lang richtig gute Trainingsbedingungen vorgefunden hätten, hätte ich kein Problem damit, wenn drei andere Nationen ein paar Fahrten mehr auf dem Rennhang machen können. Aber weil wir hier bis am Sonntag nicht richtig trainieren konnten, müssten jetzt alle zusammenhalten. Leider ist das nicht der Fall“, sagte er dem Blick.

Über die Gründe für die Bevorzugung einzelner Länder wird spekuliert. Möglicherweise werden damit gegenseitige Gefälligkeiten erwidert. Außerdem steht die Vermutung im Raum, dass die Norweger von ihrer Kooperation mit dem US-Ski-Team profitiert haben könnten.

Die Österreicher sollen den US-Amerikanern beim Saisonstart in Sölden ebenfalls besondere Trainingsmöglichkeiten geboten haben und ihnen nun in den USA daher entgegengekommen sein. Bestätigt ist dies nicht. Der Schweizer Skiverband protestierte erfolglos gegen die ungleichen Bedingungen.

Der erste Super-G der Saison findet am 28. November statt. Am 29. November folgt der Riesenslalom. Die erste Abfahrt steht am 3. Dezember in Beaver Creek auf dem Programm.