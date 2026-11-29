Zwei deutsche Riesenslalom-Asse haben vor dem zweiten Durchgang in Copper Mountain Podiumschancen. Ein Traumlauf eines Österreichers sorgt derweil für Ekstase.

Beim Weltcup-Riesenslalom in Copper Mountain haben die deutschen Skirennläufer Anton Grammel, Fabian Gratz und Alexander Schmid Podiumschancen. Grammel liegt im US-Bundesstaat Colorado nach dem ersten Durchgang auf dem vierten Rang, Gratz, der zuletzt wegen Problemen an der Patellasehne zweieinhalb Wochen pausiert hatte, ist Siebter, Schmid Elfter.

Vorn dabei: Anton Grammel Vorn dabei: Anton Grammel © picture-alliance/AP Photo/SID/John Locher

Ski Alpin: Brennsteiner gelingt Traumlauf: „Eine Machtdemonstration“

Die Bestzeit gelang dem Österreicher Stefan Brennsteiner, Zweiter ist Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien), Sieger des ersten Riesenslaloms der Saison in Sölden. Brennsteiner zauberte einen derartigen Traumlauf in den Schnee, dass Eurosport-Kommentator Guido Heuber förmlich in Ekstase war.

„Du Legende Brenni, was für eine Fahrt. Jetzt zeigt er es allen wieder. Liebe Kollegen, die gerade den ÖSV durchrütteln wie im Schleudergang und Waschgang: Das ist nicht nur ein Lebenszeichen, das ist eine Machtdemonstration“, feierte er den Österreicher. „Das war ein Lauf wie ein Meisterstück. Jeder Schwung hat gepasst“, stimmte Experte Fritz Dopfer zu.

Externer Inhalt Spotify Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Ski Alpin: DSV-Asse in Lauerstellung

Doch vor dem Finale müssen sich auch die Deutschen nicht verstecken. Grammel (Kressbronn) hat vor dem zweiten Lauf (21.00 Uhr im LIVETICKER) 0,71 Sekunden Rückstand auf die Spitze, Gratz (Altenau) 1,25, Schmid (Fischen) 1,52. Gratz hatte Ende Oktober in Sölden mit Rang sechs das zweitbeste Resultat seiner Karriere gefeiert.

Jonas Stockinger (Herzogsreut) belegte in Copper Mountain nach Lauf eins den 20. Platz (+2,04). Hannes Amman (Mindelheim) verpasste als 46. den zweiten Durchgang.