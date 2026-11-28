Während Emma Aicher und Lena Dürr enttäuschen, trumpft eine deutsche Newcomerin beim Riesenslalom von Killington auf. Der erst 21 Jahre alten Jana Fritz gelingt eine furiose Aufholjagd.

Ski-Star Emma Aicher hat beim Weltcup im US-amerikanischen Killington enttäuscht – ein deutsches Topresultat gab es überraschend aber trotzdem: Teamkollegin Jana Fritz raste im Riesenslalom bei schwierigen Bedingungen sensationell auf Rang sechs und feierte damit die bisher beste Leistung ihrer Karriere.

Aicher musste sich beim Sieg der Neuseeländerin Alice Robinson vor Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin (+0,11 Sekunden) nach zwei fehlerbehafteten Läufen mit einem enttäuschenden 19. Platz begnügen (+2,71). Fritz lag 1,29 Sekunden hinter der Siegerin.

Jana Fritz feierte in Killington den größten Erfolg ihrer Karriere Jana Fritz feierte in Killington den größten Erfolg ihrer Karriere © IMAGO/GEPA pictures

Das zweite Duell mit ihrer „Herausforderin“ Aicher ging auf der in Nebel gehüllten Rennstrecke so klar an Shiffrin, deren kleine Pause sich auszahlte: Zwar verpasste Shiffrin, die nach Durchgang eins noch in Führung gelegen hatte, knapp ihren 111. Weltcupsieg, ihr gelang aber hinter Robinson und vor ihrer US-amerikanischen Kollegin Paula Moltzan (+0,54) eine überzeugende Rückkehr.

Ski Alpin: Fritz verbessert sich um 22 Plätze

Fritz, die als 28. in den zweiten Lauf gestartet war und ihre unverhofft lange Zeit in der Leaderbox freudestrahlend auskostete, fuhr zum erst zweiten Mal in ihrer Karriere in die Punkte. 2025 gab es in Semmering (Österreich) einen 24. Platz.

„Für den zweiten Durchgang habe mir nichts Spezielles vorgenommen, einfach nur normal Skifahren. Und das hat richtig gut geklappt. Ich bin super happy, dass auch so weit nach vorne ging“, sagte Fritz, die damit auch die WM-Norm knackte.

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Fritz hatte sich bei schwierigen Bedingungen mit Startnummer 47 ins Finale gekämpft und konnte die guten Bedingungen mit einem nahezu perfekten Lauf ausnutzen.

Neben Aicher, die im Gesamtweltcup weiter hinter Lara Colturi (286 Punkte) auf Rang zwei liegt (168), enttäuschte aus deutscher Sicht auch Lena Dürr (Platz 27/+3,67).

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Shiffrin gelingt erster Punktsieg gegen Aicher

Bislang war Shiffrin lediglich beim Riesenslalom in Sölden zum Saisonauftakt an den Start gegangen. Während Aicher dort auf Rang drei auftrumpfte, stürzte die 31-Jährige nach Halbzeitführung noch auf Platz sieben ab. Auf die anschließenden Rennen in ihrer Spezialdisziplin Slalom verzichtete Shiffrin im Anschluss – um sich mehr auf Riesenslalom und Super-G zu konzentrieren.

Für Aicher, die nach ihrem Slalom-Sieg in Levi zuletzt in Gurgl nur auf Rang acht gefahren war, bleibt Killington unliebsames Terrain: Bei nun insgesamt sieben Auftritten im US-Bundesstaat Vermont war es lediglich ihre zweite Fahrt in die Punkte. 2024 wurde sie im Riesenslalom ebenfalls 19.

Am Sonntag gibt es die nächste Chance auf ein besseres Resultat: Im Slalom (16.30/19.30 Uhr MEZ) wird es gegen Shiffrin aber nicht einfacher.