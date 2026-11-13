Die 41-Jährige hatte 2010/11 als bislang letzte Deutsche die begehrte große Kristallkugel gewonnen.

Maria Riesch ist fest davon überzeugt, dass Skirennläuferin Emma Aicher in ihre Fußstapfen treten und den Gesamtweltcup gewinnen kann. „Emma ist in allen Disziplinen stark unterwegs – ich traue ihr das auf jeden Fall zu“, sagte die 41-Jährige im Rahmen des Powwow-Festivals in Düsseldorf. Riesch hatte in der Saison 2010/11 als bislang letzte Deutsche die begehrte große Kristallkugel gewonnen.

Aicher (23) habe das Potenzial dafür „absolut, sie war letztes Jahr schon relativ nah dran“, so Riesch. Aicher, die im Februar in Cortina zu zwei olympischen Silbermedaillen gefahren war, beeindrucke vor allem mit ihrem „wahnsinnigen Skigefühl“. Aber auch von ihrer mentalen Stärke schwärmte Riesch: „Sie macht sich keinen Druck, sie ist einfach maximal tiefenentspannt“, sagte die dreimalige Olympiasiegerin, „und das ist viel wert.“

Zudem könne Aicher, die mit einem dritten Platz in ihrer bislang schwächsten Disziplin Riesenslalom in den Winter gestartet war, von der Abwesenheit von Dominatorin Mikaela Shiffrin profitieren. Im finnischen Levi verzichtet die US-Skikönigin auf das erste Rennen ihrer Spezialdisziplin Slalom am Samstag (ab 10.00 Uhr/Eurosport), auch in der darauffolgenden Woche in Gurgl/Österreich wird sie nicht teilnehmen. Für Multitalent Aicher, die alle vier alpinen Disziplinen fährt, die große Chance auf ein erstes Punkte-Polster zum Saisonstart.