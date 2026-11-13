Nach Jensen Huangs Rücktritt wird Ex-Skirennfahrer Nico Caprez als möglicher Nvidia-Chef gehandelt.

Vom Skirennsport in die Führungsetage eines Tech-Riesen: Nico Caprez hat einen ungewöhnlichen Karriereweg hinter sich. Nach dem Rücktritt von Jensen Huang bei Nvidia wird der ehemalige Schweizer Abfahrer nun als möglicher Nachfolger gehandelt. Darüber berichtet unter anderem der Schweizer Blick.

Eine Entscheidung über die dauerhafte Besetzung des Chefpostens ist damit aber nicht gefallen. Zunächst übernimmt Finanzchefin Colette Kress den Vorstandsvorsitz übergangsweise. Huang war am Donnerstag nach Berichten über außereheliche Beziehungen zurückgetreten. Eine der Frauen steht im Verdacht, für China spioniert zu haben.

Nico Caprez: Von der Skipiste in die KI-Branche

Caprez fuhr früher als Abfahrer im Europacup, ehe eine Knieverletzung seine sportliche Laufbahn früh beendete. Der 35-jährige Bündner wechselte nach seinem Studium in die Technologiebranche und stieg bei Nvidia rasch auf.

Als Vizepräsident verantwortet er das globale Wachstum der Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Zu seinem Aufgabenbereich gehört es, Kunden für Rechenzentren mit Finanzierungspartnern und weiteren Ressourcen zusammenzubringen.

Caprez war zehn Jahre mit Ski-Star Holdener liiert

Caprez ist auch familiär mit dem früheren Konzernchef verbunden: Im vergangenen September heiratete er dessen Tochter Madison Huang auf Hawaii.

Wendy Holdener und Nico Caprez waren zehn Jahre liiert Wendy Holdener und Nico Caprez waren zehn Jahre liiert © IMAGO/Geisser

Kennengelernt hatte sich das Paar während des Studiums in London. Zuvor war Caprez fast zehn Jahre mit der Schweizer Skirennfahrerin Wendy Holdener liiert.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.