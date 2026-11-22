Mary Bocock fällt mit einem Kreuzband- und Außenbandriss für die restliche Saison aus. Lindsey Vonn spendet ihrer Teamkollegin Trost.

Saison-Aus für Mary Bocock: Die US-amerikanische Skirennläuferin hat sich schwer am rechten Knie verletzt und fällt für den Rest des Winters aus. Die 23-Jährige meldete sich aus dem Krankenhaus bei ihren Fans und teilte die Diagnose mit. Das vordere Kreuzband und das Außenband sind gerissen, Bocock wurde bereits operiert.

„Nicht das beste Update“, schrieb Bocock auf Instagram. „Ich habe mein Kreuzband und mein Seitenband gerissen und werde für den Rest der Saison ausfallen.“ Ihren Humor hat die Speed-Spezialistin trotz des Rückschlags nicht verloren: „Immerhin liebe ich Brettspiele und meine Freunde.“

Unter Bococks Beitrag meldeten sich zahlreiche Kolleginnen. „Heile gut“, schrieb US-Star Lindsey Vonn und ergänzte zwei Herzen. Auch Kajsa Vickhoff Lie und Lauren Macuga schickten aufmunternde Worte, ebenso wünschte die Deutsche Emma Aicher eine gute Genesung.

Ski Alpin: Vonn kämpft sich selbst nach schwerer Verletzung zurück

Vonn weiß selbst, wie langwierig der Weg nach einer schweren Verletzung sein kann. Bei ihrem Sturz in der Olympia-Abfahrt hatte sich die US-Amerikanerin unter anderem Brüche am Bein und Sprunggelenk zugezogen. Im November wurde sie zum neunten Mal seit dem Unfall operiert – dabei wurde auch ihr gerissenes Kreuzband rekonstruiert.

Für Bocock endet die Saison nach ihrem Durchbruch im Weltcup besonders früh. Im vergangenen Winter fuhr sie sechsmal in die Punkte, ihr bestes Ergebnis gelang ihr mit Rang elf im Super-G von Soldeu. Bei ihrem Olympia-Debüt im Super-G stürzte sie und kam nicht ins Ziel.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.