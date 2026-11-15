Diese Kritik von Felix Neureuther hat es in sich

Felix Neureuther kritisiert den Slalom-Auftakt von Ramon Zenhäusern scharf. Der Schweizer verpasst den zweiten Durchgang in Levi.

Felix Neureuther hat nach dem missglückten Slalom-Auftakt von Ramon Zenhäusern deutliche Worte gefunden. Der Schweizer verpasste in Levi als 49. die Qualifikation für den zweiten Durchgang um sieben Zehntelsekunden.

Neureuther ging mit Zenhäuserns Auftritt hart ins Gericht: „Ich habe bei Ramons Fahrt zwei ordentliche Schwünge gesehen. Der Rest seiner Darbietung war eine Katastrophe“, wird der ehemalige Skirennläufer vom Schweizer Blick zitiert.

Zenhäusern, der gemessen an Weltcupsiegen der zweiterfolgreichste Slalomfahrer in der Schweizer Skigeschichte ist, hat zuletzt eine schwere Zeit durchgemacht. Der 34-Jährige musste sich nach dem Verlust seines Platzes im Swiss-Ski-Kader neu organisieren.

Slalom-Ass aus Schweizer Kader gestrichen

Als 36. der Slalom-Disziplinenwertung hatte Zenhäuserns die Kriterien für den Verbleib im Kader verfehlt. Der sechsmalige Weltcup-Sieger bereitete sich unter anderem mit seinem Vater Peter als Trainer auf die Saison vor und wechselte zudem die Skimarke.

Ramon Zenhäusern wurde aus dem Schweizer Kader gestrichen Ramon Zenhäusern wurde aus dem Schweizer Kader gestrichen © IMAGO/GEPA pictures

Peter Zenhäusern erklärte im Blick, weshalb seinem Sohn die Vorbereitung auf das Rennen schwergefallen sei. „Ramon ist seit jeher nur dann richtig gut, wenn er im Vorfeld eine Aufgabe richtig gut üben kann. Diesen Levi-Slalom konnte er nicht richtig gut üben, weil die Bedingungen an keinem anderen Ski-Ort so sind wie hier“, sagte der Vater des 34-Jährigen.

Den Slalom am Sonntag gewann derweil Ski-Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen vor dem Franzosen Clément Noël. Der Schweizer Loïc Meillard komplettierte als Dritter das Podest. Für den Brasilianer war es nach dem Riesenslalom in Sölden bereits der zweite Sieg im zweiten Weltcup-Rennen der Saison.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.