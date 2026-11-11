Ski-Weltcup mit deutscher Ski-Hoffnung im Slalom! Im finnischen Levi feiert die erst 19-jährige Charlotte Grandinger ihr Weltcup-Debüt. Der Austragungsort lässt auf gute deutsche Leistungen hoffen.

Nach dem Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden geht es am Wochenende (14. und 15. November 2026) in Levi um die ersten Slalompunkte des Winters. Neben den deutschen Slalomfahrerinnen Emma Aicher, Lena Dürr und Jessica Hilzinger geht erstmals auch das deutsche Nachwuchstalent Charlotte Grandinger an den Start.

„Ich freue mich riesig auf meinen ersten Weltcup-Start. Es ist etwas ganz Besonderes, jetzt selbst dabei sein zu dürfen und nicht nur im Fernsehen zuzuschauen“, sagte die 19-Jährige gegenüber dem Deutschen Skiverband. „Noch bin ich relativ entspannt, aber mal schauen, wie es am Renntag selbst wird.“

Charlotte Grandinger schaut voller Vorfreude auf ihr Debüt Charlotte Grandinger schaut voller Vorfreude auf ihr Debüt © IMAGO/GEPA pictures

Grandinger hat ein klares Ziel vor Augen

Grandinger, Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Jugendwinterspiele 2024, habe sich für ihren ersten Weltcup fest vorgenommen, „alles auf mich zukommen zu lassen, dort mein bestes Ski zu zeigen und Spaß an der Sache zu haben. Ich freue mich sehr auf das Wochenende in Levi“.

Damit ist die Debütantin nicht allein. Nach dem gelungenen Auftakt in Sölden, bei dem sich Slalom-Kollegin Aicher den dritten Platz sicherte, ist auch DSV-Technik-Trainer Markus Lenz guter Dinge. Der 33-Jährige hat das finnische Levi zudem in guter Erinnerung.

Levi ist ein gutes Omen

„Dort waren wir in den vergangenen Jahren ebenfalls sehr erfolgreich, mit Podiumsplätzen von Lena Dürr und Emma Aicher“. Für das diesjährige Slalom-Wochenende in Levi ordnete er ein: „Emma haben wir mittlerweile in der Top-Gruppe, Lena ist ein bisschen zurück in der erweiterten Top-Gruppe.“

Neben den drei Damen werden bei den Männern Linus Straßer, Nickco Palamaras und Dominik Zerhoch für den DSV um gute Ergebnisse kämpfen. Bei der WM 2025 hatte Straßer erfolgreich Bronze abgeräumt.

DEINE MEINUNG

Auch er freue sich auf den finnischen Austragungsort. „Levi mag ich sehr gern, das ist eigentlich ein Klassiker zum Saisonauftakt“, sagte der 34-Jährige und offenbarte dennoch: „Ich kenne den Hang sehr gut – und er ist gar nicht so einfach, wie man denkt.“ Von der Qualifikation für den zweiten Durchgang bis hin zu einem Platz in den Top-Acht sei seiner Aussage zufolge alles möglich.