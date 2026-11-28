Lara Colturi wünscht sich in Italien Unterstützung, wie die Superstars Jannik Sinner und Kimi Antonelli sie erhalten. Ein Ex-Skirennläufer kritisiert den Vergleich.

Lara Colturi ist mit ihrem ersten Weltcupsieg in die Geschichtsbücher gefahren – und sorgt nun mit einem Wunsch an die italienischen Fans für Diskussionen. Die in Italien aufgewachsene Skirennläuferin startet für Albanien, hofft aber auch in ihrer Heimat auf Unterstützung. Der frühere italienische Skirennläufer Paolo De Chiesa hält ihren Vergleich mit zwei italienischen Sportstars für unpassend.

„Ich würde mir wünschen, dass die italienischen Fans mich genauso unterstützen wie Jannik Sinner und Kimi Antonelli“, sagte Colturi in einem Interview mit der Zeitung Repubblica. Sinner gehört zu den erfolgreichsten Tennisspielern Italiens, Antonelli ist gerade Weltmeister in der Formel 1 geworden. De Chiesa verwies auf einen aus seiner Sicht entscheidenden Unterschied: Beide treten für Italien an. Colturi dagegen feierte ihren Sieg in Gurgl unter albanischer Flagge.

De Chiesa weist Colturi in die Schranken

„Man kann nicht alles haben“, brachte De Chiesa seine Haltung auf den Punkt. Die Entscheidung für Albanien sieht er als Fehler, auch wenn er Colturi die Zuneigung der italienischen Fans wünsche. „Sie kann nicht erwarten, dass alle, die den Skisport verfolgen, auf ihrer Seite stehen. Das wird nicht passieren.“ Colturi hatte die Wahl gemeinsam mit ihrer Familie getroffen, als sie 14 Jahre alt war.

Sportlich gelang der 20-Jährigen in Gurgl ein besonderer Erfolg: Im Slalom holte sie ihren ersten Weltcupsieg und zugleich den ersten für Albanien im alpinen Skisport. Nach dem ersten Lauf noch Zweite, setzte sie sich vor Sara Hector und Anna Swenn Larsson aus Schweden durch. Zuvor war Colturi neunmal im Weltcup auf dem Podest gestanden, ohne zu gewinnen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.