Einen Tag nach ihrem 23. Geburtstag macht sich Emma Aicher beim Slalom in Levi selbst ein großes Geschenk.

Am Freitag hatte Emma Aicher Geburtstag, am Samstag durfte sie im finnischen Levi erneut feiern. Im Ziel fasste sich die 23-Jährige ungläubig an den Kopf – Deutschlands beste Skirennläuferin machte sich beim alpinen Weltcup nördlich des Polarkreises selbst das schönste Geschenk und holte ihren sechsten Weltcupsieg, den ersten in ihrer vermeintlich stärksten Disziplin Slalom.

Zweite wurde die Albanerin Lara Colturi (+0,43) vor der Olympiafünften Katharina Truppe aus Österreich (+0,50).

„Levi war mein erster Weltcup, meine ersten Punkte und mein erstes Podium im Slalom. Das ist schon so ein Full-Circle-Moment“, sagte die abgeklärte Aicher dem BR: „Es ist richtig cool, dass ich zwei Läufe solide runtergebracht habe und ganz oben stehen darf.“

Erster Slalom-Sieg für Emma Aicher

In Abwesenheit von Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin (USA) hat die Allrounderin ihre Chance damit eiskalt genutzt und als erste Läuferin im ersten und als Letzte im zweiten Durchgang einen wortwörtlichen Start-Ziel-Sieg hingelegt. Sie ist die erste deutsche Siegerin in Levi seit Maria Riesch 2012 und sicherte sich die erhofften Punkte für einen Angriff auf den Gesamtweltcup.

Shiffrin, die im hohen Norden zuletzt dreimal in Serie gewonnen hatte, hat die erste Slalom-Station ausgelassen und wird auch auf das Rennen in Gurgl (21. November) in ihrer Spezialdisziplin verzichten.

Nach einer sauberen Renneröffnung, bei der sich Aicher von einen kleinen Wackler nicht aus der Ruhe bringen ließ, fuhr die zweimalige Olympiazweite von Mailand/Cortina auch im entscheidenden Lauf in ihrer so abgeklärten Art.

Neureuther von Aicher begeistert

„Eine souveräne und clevere Fahrt von Emma Aicher. Das ist so schlau, so clever gefahren. Das ist taktisch eine absolute Meisterleistung“, jubelte TV-Experte Felix Neureuther im BR: „Vor dieser Frau kann man nur den Hut ziehen. Weltklasse, absolute Weltklasse“

Und weiter: „Sie ist so abgeklärt in den jungen Jahren. Man hat nicht das Gefühl, dass sie noch viele Dinge lernen muss, obwohl sie noch so viel Potenzial nach oben hat. Das ist noch nicht das Ende bei ihr. Das ist schon erstaunlich.“

DEINE MEINUNG

Vor allem, wenn man bedenkt, dass sich Aicher nicht ausschließlich auf den Slalom konzentriert. „Sie hat weniger Tore (im Training), weil sie noch drei andere Disziplinen fährt im Vergleich zu den anderen. Und trotzdem kann sie das umsetzen. Das ist schon krass. Das muss ich ehrlich sagen: Ich kenne niemanden, der das so umsetzen kann wie sie“, so Neureuther weiter.

Dürr kämpft sich nach vorne

Aicher schrieb damit ihre Erfolgsgeschichte in Levi weiter – vor genau einem Jahr hatte sie am selben Ort ihren ersten Podestplatz im Slalom geholt.

Schon beim Weltcup-Auftakt im österreichischen Sölden Ende Oktober hatte sie im Riesenslalom einen unerwarteten Traumstart in die neue Saison gefeiert. „Das bedeutet wohl irgendwie, dass ich etwas richtig mache“, so Aicher, die den dritten Rang „als Motivation“ mitgenommen hatte.

Für die weiteren deutschen Starterinnen war es ein gebrauchter Tag. Lena Dürr (34), die in Levi schon fünfmal auf dem Podest stand, brachte über zwei Sekunden Rückstand aus dem ersten Durchgang mit, machte dann jedoch noch einige Plätze gut und wurde 18. (+2,71). Weltcup-Debütantin Charlotte Grandinger (45./+3,38) und Jessica Hilzinger (48./+3,69) hatten den zweiten Lauf klar verpasst.

Neben Aicher hatte derweil auch Petra Vlhova Grund zur Freude. Die slowakische Olympiasiegerin von Peking, die sich Anfang 2024 das Kreuzband gerissen hatte, kehrte nach 1008 Tagen in den Weltcup zurück und landete auf Platz 16 (+2,43). Sölden-Siegerin Paula Moltzan (USA) schied nach einem Fehler hingegen bereits im ersten Lauf aus.

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mit Sport-Informations-Dienst (SID)