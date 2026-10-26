Maja Dahlqvist und Märta Rosenberg erleben in Val Senales eine Angstfahrt in einer schwankenden Kabinenbahn. Nach dem Erlebnis zeigen sich beide geschockt.

Für Maja Dahlqvist und mehrere Teamkollegen aus dem schwedischen Langlauf-Nationalteam wurde die Talfahrt mit der Kabinenbahn zu einem echten Angsttrip.

Teile der Frauen- und Männermannschaft bereiten sich aktuell in Val Senales (Südtirol) auf die neue Saison vor. Am Montag sorgten starke Windböen über den Gletscher dann für ein absolutes Horror-Erlebnis.

Als das Team nach dem Training mit einer Gondel den Berg hinabfahren wollte, geriet die nur schwach besetzte Kabine laut der schwedischen Zeitung Expressen heftig ins Schwanken.

Schwedische Athletinnen nach Horror-Erlebnis „völlig traumatisiert“

Märta Rosenberg schilderte die Szene so: „Gleich als wir bergab fuhren, kam eine Windböe. Wir waren ziemlich wenige in der Kabine, dadurch war sie recht leicht. Das könnte der Grund gewesen sein, warum sie so stark schwankte.“

Die Schwedin erklärte zudem, sie sei „völlig traumatisiert“ und habe sich „die Seele aus dem Leib geheult“.

Ihre Kollegin Dahlqvist erlebte die Gondel sogar schräg hängend: „Das ist das Schlimmste, was ich je auf einem Gletscher erlebt habe – und ich war schon oft hier.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.