Nach ihrem Karrierende erwartet Langlauf-Star Kerttu Niskanen gemeinsam mit Ehemann Juho Mikkonen das erste Kind.

Im Februar jubelte sie noch über Olympia-Bronze, jetzt wird die ehemalige Skilangläuferin Kerttu Niskanen Mutter. Mit ihrem Ehemann Juho Mikkonen erwartet die Finnin das erste Kind. Die Nachricht teilte das Paar kurz vor Beginn der neuen Saison auf Instagram.

„Ein Geheimnis, so klein wie ein ganzes Leben“, schrieb das Paar zu einem Foto. Darauf umarmt Niskanen ihren Mann und hält hinter seinem Rücken zwei Babyschühchen.

View this post on Instagram Externer Inhalt Instagram Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . Immer akzeptieren Einmal akzeptieren

Unter den ersten Gratulanten ist die ehemalige Biathletin Denise Herrmann-Wick. „Ohhhh, Glückwunsch!“, kommentierte die Deutsche, die ihre Karriere einst im Langlauf begonnen hatte. Auch weitere frühere Konkurrentinnen und Teamkolleginnen melden sich in den Kommentaren zu Wort.

Olympia-Bronze und Abschied vom Leistungssport

Erst im Februar hatte Niskanen mit Finnlands Staffel über viermal 7,5 Kilometer Olympia-Bronze gewonnen. Als zweite Läuferin brachte sie ihr Team von Platz sechs auf Rang zwei nach vorne. Schlussläuferin Jasmi Joensuu sicherte schließlich Bronze hinter Norwegen und Schweden.

Im September erklärte die 38-Jährige nach zwei Jahrzehnten im Leistungssport ihren Rücktritt. Mikkonen war nicht nur selbst Langläufer, sondern trainierte auch seine Ehefrau. Das Paar heiratete im August 2020.

DEINE MEINUNG

Niskanen stand 357-mal im Weltcup am Start, erreichte 36 Podestplätze und feierte neun Siege. Bei Olympischen Spielen gewann sie dreimal Silber und zweimal Bronze. Hinzu kommen zwei WM-Bronzemedaillen mit der Staffel.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.