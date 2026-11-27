614 Tage nach ihrem letzten offiziellen Rennen gewinnt Victoria Carl im zweitklassigen FIS-Cup über zehn Kilometer deutlich. Die Zweitplatzierte hat über eine Minute Rückstand.

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl hat sich nach ihrer langen Dopingsperre mit einem überzeugenden Sieg zurückgemeldet. 614 Tage nach ihrem letzten offiziellen Rennen gewann die 31-Jährige im zweitklassigen FIS-Cup über zehn Kilometer deutlich. Carl lag im norwegischen Gaalaa im Kampf gegen die Uhr nach 24:35,00 Minuten klar vor der zweitplatzierten Norwegerin Anna Heggen (+1:14,90).

Carl musste in dem nur 100 Einwohner zählenden Dorf in Zentralnorwegen an den Start gehen, da sie nach ihrer Sperre nicht über die nötigen FIS-Punkte für einen Einsatz im Weltcup verfügt. Ihr Weltcup-Comeback am kommenden Wochenende in Trondheim dürfte nach dem starken Auftakt in Gaalaa, wo bis Sonntag zwei weitere Rennen anstehen, aber nur noch Formsache sein.

Victoria Carl im März 2025 Victoria Carl im März 2025 © picture alliance / Eibner-Pressefoto/SID/Eibner-Pressefoto/Memmler

Carl: „Fühlt sich an wie eine zweite Chance“

„Es fühlt sich an wie eine zweite Chance – und ich möchte sie nutzen“, hatte die Olympiasiegerin von 2022 vor der Reise nach Gaalaa gesagt: „Auf diese zweite Chance habe ich anderthalb Jahre hingearbeitet.“ Am Start waren am Freitag im klassischen Stil 90 Athletinnen, davon 82 aus Norwegen, fünf aus Japan und zwei aus Argentinien.

Carl darf seit Ende September wieder mit der Mannschaft trainieren, ihre Wettkampfsperre ist erst seit Mittwoch abgelaufen. Die Thüringerin war nach einem positiven Dopingtest aus dem März 2025 für 18 Monate gesperrt worden und verpasste unter anderem die Winterspiele 2026. Carl war nach eigener Angabe bei der Militär-WM durch einen Bundeswehrarzt das Hustenmittel Spasmo Mucosolvan verabreicht worden, das den verbotenen Wirkstoff Clenbuterol enthält.