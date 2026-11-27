Victoria Carl kehrt am Freitag nach abgesessener Dopingsperre ins Renngeschehen zurück. Im norwegischen Provinznest Gaalaa beginnt eine neue Zeit für die Olympiasiegerin.

Mit seinen rund 100 Einwohnern geht das winzige Gaalaa in Zentralnorwegen als Prototyp eines Provinznests durch. Doch für Victoria Carl ist der Weiler am gleichnamigen See Sehnsuchtsort und Mittelpunkt der Welt zugleich. „Es fühlt sich an wie eine zweite Chance – und ich möchte sie nutzen“, sagt die Skilanglauf-Olympiasiegerin: „Auf diese zweite Chance habe ich anderthalb Jahre hingearbeitet.“

634 Tage nach ihrem letzten Start im Weltcup, als die Thüringerin im finnischen Lahti mit Gesamtplatz zwei das historisch beste Resultat einer deutschen Läuferin perfekt machte, gibt Carl am Freitag ihr internationales Comeback im zweitklassigen FIS-Cup.

Für Victoria Carl ist ihr Comeback „wie eine zweite Chance“ Für Victoria Carl ist ihr Comeback „wie eine zweite Chance“ © IMAGO/foto2press

634 Tage, in denen die heute 31-Jährige nach einem positiven Dopingtest, einem sportjuristischen Hickhack und der folgenden 18-monatigen Sperre vor den Trümmern ihrer Karriere stand. Einsam trainierte, (ver)zweifelte, doch irgendwie dabei und dran blieb. Weil dieser eine vermaledeite Fehler, diese sorglose Einnahme eines ihr verordneten, aber nicht regelkonformen Hustenmittels nicht das Ende bedeuten sollte.

In dieser Zeit, sagt Carl, habe sie sich keine Rennen angeschaut, „um mich selbst zu schützen“. Während Katharina Hennig, mit der sie 2022 in Peking Gold im Teamsprint gewonnen hatte, und die anderen Teamkolleginnen bei den Winterspielen 2026 um Medaillen kämpften, knüppelte Carl Kilometer um Kilometer durch die Loipen ihrer Heimat. Physisch belasten, damit die psychische Belastung nicht unerträglich wird.

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Carl-Comeback mit hohen Ansprüchen an sich selbst

Ende September, zwei Monate vor Ablauf der Sperre, durfte Carl dann erstmals wieder mit dem Nationalteam trainieren. „Der Einstieg hat mich mental komplett aus der Fassung gebracht“, sagt sie: „Ich hatte mir vorgenommen nicht zu weinen, aber es ging in dem Moment nicht.“

Nun also die Rückkehr ins Wettkampfgeschehen. Noch nicht in den Weltcup, dessen Saison ebenfalls am Freitag in Kuusamo beginnt. Dafür muss sich Carl erst wieder qualifizieren, was aber zeitnah folgen sollte. Stattdessen nun: Gaalaa, kleine Bühne, weniger Aufmerksamkeit. Anders als beim Hamburger Fußballprofi Mario Vuskovic, der nach vier Jahren Dopingsperre mit einem Showtraining vor 7500 und einem Testspiel vor 50.000 Zuschauern integriert wurde.

In Norwegen kann Carl in Ruhe erörtern, wie weit die Gaalaa- noch von ihrer Gala-Form entfernt ist. Dass sie wieder dorthin möchte, wo sie in der Prä-Hustensaft-Ära gewesen ist, um von dort Nah- (WM 2027) wie Fernziele (Olympia 2030) anzugehen, ist offensichtlich. „Ich habe jeden Tag den Willen, die Schnellste zu sein. Die Ansprüche an mich selber sind sehr hoch“, sagt sie. Das gilt schon in Gaalaa.

„Jeder hat eine zweite Chance verdient“

Zum sommerliches Highlight in jenem kleines Wintersportort wird alljährlich ein großes Peer-Gynt-Festival. Die berühmte Ibsen-Figur ist ein Bauernsohn, der mit Lügengeschichten der Realität zu entfliehen sucht. Und damit das Gegenteil Carls. Denn diese hatte nach dem medizinischen Malheur nie bestritten, dass da auch von ihrer Seite aus etwas gehörig schiefgelaufen ist.

„Jeder Mensch macht Fehler. Jeder hat eine zweite Chance verdient“, sagt sie. Ob irgendetwas zurückbleibt von dieser Affäre, gerade im Verhältnis zu den Konkurrentinnen? Sie sei sauber, sagt sie: „Es werden mir nicht alle glauben, aber damit muss ich mich abfinden.“