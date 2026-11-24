Das deutsche Aufgebot der Langläuer steht. Vorerst fehlen wird Rückkehrerin Victoria Carl.

Angeführt von Peking-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler starten die deutschen Langläuferinnen und Langläufer im finnischen Ruka in den Winter. Der Deutsche Skiverband (DSV) nominierte für den ersten Weltcup der WM-Saison insgesamt neun Athletinnen und sechs Athleten. Vorerst nicht dabei ist allerdings Rückkehrerin Victoria Carl, die nach dem Ablauf ihrer 18-monatigen Sperre zunächst Punkte in den unterklassigen Wettkämpfen sammeln muss.

Neben Hennig Dotzler, die 2022 gemeinsam mit Carl sensationell Olympia-Gold im Teamsprint und Silber in der Staffel gewonnen hatte und nun ihre letzte Saison bestreiten wird, stehen in Laura Gimmler und Coletta Rydzek auch zwei weitere Medaillenträgerinnen im Aufgebot des DSV.

Bei den Winterspielen in Italien im vergangenen Februar sicherte sich das Duo mit Bronze im Team-Sprint das einzige deutsche Podium der Sportart. Auch Pia Fink, Theresa Fürstenberg, Helen Hoffmann, Sofie Krehl, Katherine Sauerbrey und Verena Veit sind für das erste Kräftemessen der Saison nominiert.

Für die Männer gehen Janosch Brugger, Elias Keck, die Brüder Friedrich und Jakob Moch sowie Florian Notz und Jan Stölben in die Loipe. Den Start machen am Freitag zunächst die Frauen (ab 10.30 Uhr), kurz darauf folgen die Männer (ab 13.00 Uhr) jeweils über 10 Kilometer klassisch. An den Folgetagen stehen dann noch Sprint und Massenstart an.

DEINE MEINUNG

„Der Start in die Vorbereitung war nach der Olympiasaison nicht ganz einfach. Einige Athletinnen und Athleten hatten mit Verletzungen zu kämpfen und mussten teilweise längere Pausen einlegen“, erklärte Cheftrainer Michael Bonfert: „Umso erfreulicher ist es, wie positiv sich die Mannschaft über den Sommer und Herbst entwickelt hat.“