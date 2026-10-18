Ein 51 Jahre alter Feuerwehrmann aus Ungarn stirbt beim Schanzenlauf an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf.

Ein 51 Jahre alter Feuerwehrmann aus Ungarn ist beim vierten Oberstdorfer Schanzenlauf an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze gestorben.

Der Teilnehmer brach während des kräftezehrenden Aufstiegs zusammen; Rettungskräfte leiteten unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen ein, konnten sein Leben jedoch nicht retten. Der Wettbewerb wurde daraufhin sofort abgebrochen, sämtliche geplanten Begleitveranstaltungen fielen aus.

Feuerwehr veranstaltet Schanzenlauf in Oberstdorf seit 2023

Die Feuerwehrleute hatten sich am Samstag ab 8:00 Uhr in kompletter Schutzausrüstung über mehr als 1000 Stufen der Skiflugschanze nach oben gekämpft. Rund 300 Teams aus ganz Europa waren für die vierte Auflage gemeldet, die Plätze waren rasch vergeben.

„Mit großem Schock und tiefer Trauer müssen wir über den tragischen Unfall informieren, der sich bei den heutigen Feuerwehrwettkämpfen auf der Schanze in Oberstdorf ereignet hat. Dabei kam einer der Teilnehmer ums Leben“, erklärte Kreisbrandmeisterin Anna Strobel.

Der 51-Jährige befand sich nach Angaben der Verantwortlichen im oberen Drittel des Treppenlaufs, als er kollabierte. Medizinisches Personal war binnen einer Minute bei ihm und kämpfte rund eine halbe Stunde um sein Leben. Der Schanzenlauf wurde erstmals 2023 ausgetragen und hatte sich seither zu einem festen Termin für Feuerwehren und THW entwickelt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.