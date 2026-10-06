Domen und Nika Prevc gelten als das erfolgreichste Geschwisterpaar im Skispringen. Umso überraschender: Bei den slowenischen Meisterschaften werden ausgerechnet die beiden Titelverteidiger entthront.

Die slowenischen Skisprung-Stars Domen und Nika Prevc haben bei den nationalen Meisterschaften in Kranj überraschend die Goldmedaille verpasst. Beide waren als Titelverteidiger angetreten, mussten sich diesmal jedoch geschlagen geben.

Bei den Männern sicherte sich Anze Lanisek den Meistertitel. Der 30-Jährige setzte sich mit Sprüngen auf 106,0 und 110,0 Meter durch und verwies Domen Prevc auf Rang zwei. Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison kam auf 103,5 und 106,5 Meter und lag am Ende 7,8 Punkte zurück. Platz drei belegte Timi Zajc.

Noch überraschender verlief der Wettbewerb der Frauen. Nika Prevc zeigte mit 101,5 und 106,5 Metern in beiden Durchgängen die größten Weiten des Tages, verlor jedoch entscheidende Punkte bei den Haltungsnoten und musste sich mit Platz drei begnügen. Den Titel gewann Ema Klinec vor Nika Vodan.

Prevc-Geschwister dominieren das Skispringen nach Belieben

Die gleichzeitige Entthronung der Prevc-Geschwister ist eine kleine Sensation. Beide waren als aktuelle slowenische Meister an den Start gegangen, Nika Prevc hatte sogar ihren dritten nationalen Titel in Folge angepeilt.

Aber nicht nur auf nationaler Ebene dominierten beide den Skisprungsport. Auch international waren die Geschwister selten zu schlagen. Domen Prevc gewann in der Saison 2025/26 erstmals den Gesamtweltcup und die Vierschanzentournee. Zudem holte er bei den Olympischen Spielen Gold von der Großschanze.

Seine Schwester dominiert seit Jahren sogar noch mehr. Die 21-Jährige sicherte sich zuletzt ihren dritten Gesamtweltcupsieg in Serie. Bei der WM 2025 gewann sie beide Einzel-Titel, bei den Olympischen Spielen 2026 kehrte sie mit Gold, Silber und Bronze zurück.

Umso bemerkenswerter ist es, dass ausgerechnet die dominierenden Figuren des slowenischen Skispringens bei den nationalen Titelkämpfen in Kranj diesmal ohne Goldmedaille blieben.



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.