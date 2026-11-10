Ein 13-Jähriger räumt im Skispringen ab – und zeigt die Misere seines Landes

Mattis Lindstroem gewinnt mit 13 Jahren dreimal Gold bei Schwedens Skisprung-Meisterschaften. Was nach einem Sensations-Erfolg klingt, wirft jedoch auch ein trübes Licht auf den Gastgeber der Nordischen Ski-WM 2027.

Ist es eine Bankrotterklärung des schwedischen Skispringens, ein großer Hoffnungsschimmer oder beides zugleich?

Mattis Lindstroem gewann bei den schwedischen Skisprung-Meisterschaften im Oktober gleich dreimal Gold. Der erst 13-Jährige siegte bei den Titelkämpfen in der offenen Klasse sowie bei den Junioren und im Nachwuchs.

Mattis Lindstroem ist schon mit 13 Jahren © instagram.com/skiteamswedenjumping

Im Open-Wettbewerb in Örnsköldsvik setzte er sich auf der K-90-Schanze mit Sprüngen auf 95 und 90 Meter durch. Seine 223 Punkte bedeuteten stolze 50,6 Zähler Vorsprung auf Oskar Franzen, was auf der Normalschanze umgerechnet gut 25 Metern entspricht.

Allerdings waren bei den nationalen Titelkämpfen nur sechs Springer am Start. Keiner von ihnen hatte Weltcup-Erfahrung vorzuweisen. Ein trauriger Zustand, nur wenige Monate vor Beginn der Nordischen Ski-WM in Falun (24. Februar bis 7. März).

Nordische Ski-WM: Gastgeber Schweden nur im Langlauf auf Medaillenjagd

Wenn Langläufer, Kombinierer und Skispringer um Medaillen kämpfen, sind die schwedischen Gastgeber fast ausschließlich im Langlauf auf den Bildschirmen zu sehen.

Eine Ausnahme ist lediglich Skispringerin Frida Westman, die zum erweiterten Kreis der Weltspitze zählt, aber verletzungsbedingt zahlreiche Rückschläge erlitten hat.

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Bei den Männern ist das Skispringen in Schweden seit Ewigkeiten ein Stiefkind: Ein Mangel an Erfolg, ein Mangel an Interesse und ein Mangel an strukturellen Möglichkeiten nähren sich gegenseitig. Der bekannteste Skispringer Schwedens ist bis heute Jan Boklöv, der einst den V-Stil erfand – vor 40 Jahren.

Skispringen: Lindstroem bezwang in Oslo 23 Norweger

Nun klopft bei den Herren mit Lindstroem immerhin ein talentierter Nachwuchs-Athlet an, der sich auch international schon beweisen konnte. Im Februar hatte der schwedische Youngster bei den Oslo Wintergames auf sich aufmerksam gemacht. Auf dem Midtstubakken gewann er einen Wettbewerb für Springer zwischen zwölf und 15 Jahren und ließ dabei 23 Norweger hinter sich.

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„Mattis ist unglaublich talentiert“, sagte Pietro Nilsson Toracca, Vorsitzender des Skisprungklubs aus Sollentuna, damals über seinen Schützling.

Doch findet Lindstroem, der in der Nähe von Stockholm in Saltsjö-Boo lebt, in seiner Heimat überhaupt die passenden Voraussetzungen für eine Profi-Laufbahn vor? Die Trainingsbedingungen in Schweden verlangen dem Talent und seiner Familie jedenfalls einiges ab: Die größte Schanze in Sollentuna, auf der Lindstroem regelmäßig trainiert, hat einen K-Punkt von 36 Metern.

Lindstroem verfolgt seinen großen Traum – trotz Hindernissen

Für Sprünge auf größeren Anlagen reist er unter anderem nach Norwegen oder Örnsköldsvik. „Nur weil ich die besten Eltern der Welt habe, konnte ich so intensiv trainieren – sie haben mich oft nach Norwegen gefahren“, sagte Lindstroem dem Portal Skijumping.pl. Neben der Schule trainiert er zweimal pro Woche auf seiner Heimschanze und mehrmals wöchentlich Wasserspringen.

Der Schwede kam als Sechsjähriger zum Skispringen, weil er weder Fußball noch Eishockey besonders mochte. Sein großer Wunsch führt ihn gedanklich nach Norwegen: „Ich träume davon, auf einer Flugschanze wie der in Vikersund anzutreten.“

Seine persönliche Bestweite steht bei 104 Metern, erzielt auf der Normalschanze in Oslo und später auch in Villach. Sollte er sich weiter positiv entwickeln, könnte er dabei helfen, seinem Sport in der schwedischen Heimat eine andere Geltung zu verschaffen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.