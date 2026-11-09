Erste Skispringerin über 200m: Klinec beendet Karriere

Die Slowenin hatte 2023 Geschichte im Frauen-Skispringen geschrieben.

Sie war die erste Skispringerin, die offiziell über 200m weit flog – nun ist Ema Klinec kurz vor dem Start der neuen Weltcupsaison überraschend zurückgetreten. Die Slowenin verkündete bei einem Medientermin in Ljubljana am Montag ihr Karrierende. Zuletzt hatte die 28-Jährige noch die Gesamtwertung des Sommer-Grand-Prix gewonnen.

„Ich habe lange darüber nachgedacht. Schon vor zwei Jahren hatte ich ein Karriereende erwogen, aber dann beschlossen, weiter zu springen“, sagte Klinec: „Jetzt ist es endgültig vorbei.“ Die Olympischen Winterspiele in diesem Jahr hatte sie gesundheitsbedingt verpasst, zu ihren größten Karriereerfolgen zählt der Weltmeistertitel von der Normalschanze 2021 in Oberstdorf.

Im Winter 2023 hatte Klinec zudem Geschichte geschrieben: Sie gewann das erste offizielle Skifliegen der Frauen, das damals nicht in die Weltcupwertung einging, übertraf als erste Athletin die 200m-Marke und stellte mit 226,0 m einen Weltrekord auf. Inzwischen hält Klinecs Landsfrau Nika Prevc den Rekord mit 242,5 m. Die anstehende Weltcupsaison der Frauen beginnt am 20. November im norwegischen Lillehammer.