Der fünfmalige Weltmeister schafft es nicht ins Aufgebot des neuen Bundestrainers Andreas Mitter. Vor seinem Debüt steht Youngster Max Unglaube.

Ohne Routinier Karl Geiger starten die deutschen Skispringer am Freitag in die neue Weltcupsaison. Der fünfmalige Weltmeister, der im vergangenen Winter nach schwachen Leistungen schon die Olympischen Spiele verpasst hatte, schaffte es nicht ins sechsköpfige Aufgebot des neuen Bundestrainers Andreas Mitter. Vor seinem Debüt steht dagegen Youngster Max Unglaube.

„Karl ist ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er hat leider in der Vorbereitung ein bisschen Zeit verloren. Wir geben ihm noch zwei, drei Wochen“, sagte Mitter.

Angeführt wird das DSV-Team im norwegischen Lillehammer von Olympiasieger Philipp Raimund, zudem gehen Andreas Wellinger, Felix Hoffmann, Pius Paschke und Ben Bayer an den Start.

Geiger hatte in der Vorbereitung mit Rückenproblemen und einer Knieverletzung zu kämpfen. Der 33-Jährige hatte in der vergangenen Weltcupsaison nur Rang 28 belegt, es war sein schlechtestes Ergebnis seit zehn Jahren.

Vor seinem Weltcup-Debüt steht der in Berlin geborene Unglaube. Der 20-Jährige hatte zuletzt beim Sommer-Grand-Prix in Klingenthal für Aufsehen gesorgt, als er nach einem starken Qualifikations-Sprung auf 142,5 m disqualifiziert wurde. Im Wettkampf kam er dann als Vorspringer zum Einsatz – und überbot mit 149,5 m den Schanzenrekord.

Auch für die Frauen startet am Freitag in Lillehammer die WM-Saison, in der erstmals eine Vierschanzentournee auf dem Programm steht. Bundestrainer Heinz Kuttin nominierte für das erste Springen nach dem Karriereende der langjährigen Vorfliegerin Katharina Schmid das Top-Duo Selina Freitag und Agnes Reisch sowie Juliane Seyfarth, Alvine Holz, Emely Torazza und die lange verletzte Luisa Görlich.