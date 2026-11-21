Beim überlegenen Erfolg von Eirin Maria Kvandal landet auch Agnes Reisch in Lillehammer in den Top 10.

Selina Freitag und Agnes Reisch sind bei der großen norwegischen Machtdemonstration zum Auftakt des Skisprung-Winters in die Top 10 geflogen. Beim Fünffach-Sieg der Norge-Springerinnen beim Heimspiel in Lillehammer belegte Vizeweltmeisterin Freitag am Samstag als beste Deutsche den achten Rang. Vorne lag Eirin Maria Kvandal, die damit nahtlos an die Vorsaison anknüpfte.

Freitag (218,5 Punkte/117,0+124,0 m) konnte sich nach einem schwachen ersten Versuch im zweiten Durchgang noch deutlich verbessern. „Der zweite war mit ein bisschen mehr Überzeugung und ein bisschen mehr Schmackes“, sagte die 25-Jährige, die im Finale noch an Teamkollegin Reisch (10.) vorbeizog. Zum Podium fehlten Freitag allerdings mehr als 20 Meter.

Reisch (216,5/113,0+118,5) hatte nach dem ersten Durchgang noch auf Platz acht gelegen, im entscheidenden Durchgang wackelte bei der 27 Jahre alten Allgäuerin doch einiges. Reisch und Freitag waren am Freitag mit dem deutschen Mixed-Team beim Sieg Norwegens Fünfte geworden

Kvandal hatte in den letzten drei Springen des vergangenen Winters zwei Siege gefeiert und war einmal Zweite geworden. Bei ihrem elften Weltcupsieg lag die 25-Jährige nach Sprüngen auf 135,5 und 130,0 m (281,5 Punkte) deutlich vor der erst 18 Jahre alten Ingvild Synnöve Midtskogen (263,8) und Gyda Westvold Hansen (263,1).

Westvold Hansen, erste Weltmeisterin (2021) sowie Weltcup-Rekordsiegerin in der Nordischen Kombination, ist nach ihrem Umstieg zu den Spezialspringerinnen nun in der absoluten Weltspitze angekommen. Chancenlos war hingegen Nika Prevc. Die Slowenin, zuletzt dreimal in Serie Gewinnerin des Gesamtweltcups, kam nur auf Rang 17.

DEINE MEINUNG

Juliane Seyfarth, schon 2011 bei der Weltcup-Premiere in Lillehammer dabei, landete auf Platz 22. Luisa Görlich erreichte bei ihrer Weltcup-Rückkehr nach dem dritten Kreuzbandriss den zweiten Durchgang und belegte Platz 25. Auch Alvine Holz sammelte als 26. Punkte.

Am Sonntag (12.00 Uhr/ZDF und Eurosport) wird ein weiteres Einzelspringen ausgetragen, zuvor findet ab 10.30 Uhr eine Qualifikation statt.