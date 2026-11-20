Der ernüchternde Saisonauftakt der deutschen Skispringer setzt sich fort. Wie bereits im Vorjahr enttäuscht das Mixed-Team in Lillehammer.

Die deutschen Skispringer haben das Podium beim Weltcup-Auftakt in Norwegen klar verpasst. In Lillehammer landeten Agnes Reisch, Olympiasieger Philipp Raimund, Selina Freitag und Pius Paschke im Mixed-Team lediglich auf einem enttäuschenden fünften Rang.

Schon im Vorjahr war das DSV-Quartett zum Start in den Winter nicht in die Medaillenränge geflogen. Der Sieg auf der Olympiaschanze von 1994 ging an die dominanten Gastgeber aus Norwegen.

Bei Philipp Raimund und Co. gibt es noch reichlich Luft nach oben Bei Philipp Raimund und Co. gibt es noch reichlich Luft nach oben © IMAGO/NTB

Skispringen: DSV-Adler weit von Medaillenrängen entfernt

Am Freitagnachmittag war die Entscheidung schon lange vor dem letzten Flug von Routinier Paschke gefallen: Die insgesamt 821,7 Punkte nach acht Sprüngen waren viel zu wenig, um dem furiosen Weltmeister aus Norwegen (1012,4), der bereits die Qualifikationen mit je drei Athleten in den Top drei dominiert hatte, zu ärgern. Auch Japan (951,3) und Österreich (893,5) auf den Rängen zwei und drei blieben weit entfernt.

Schon zur Halbzeit war das Podest für das DSV-Team außer Reichweite gerückt: Auf die Österreicher fehlten bereits 28,3 Punkte, Norwegen war auf Goldkurs liegend bereits um 88,7 Zähler enteilt. Die erhoffte Aufholjagd blieb aus, insgesamt präsentierte sich das DSV-Quartett, das auch bei den Olympischen Winterspielen im Februar am Siegertreppchen vorbeigeflogen war, jedoch gefestigter.

Zeit zum Durchatmen bleibt kaum: Am Samstag steht jeweils ein Einzelspringen für die Frauen (14.35 Uhr) und die Männer (16.50 Uhr) an, am Sonntag wiederholt sich das Prozedere.