Einige Änderungen im Skisprung-Weltcup: Neue Startreihenfolge und strengere Regeln. Domen und Nika Prevc gehen mit Gelb in den Winter.

Der Skisprung-Weltcup startet am Freitag in Lillehammer in die Saison 2026/2027 – mit einer Reihe von Neuerungen. Besonders auffällig ist die veränderte Startreihenfolge im ersten Wettkampfdurchgang. Auch bei den Anzügen und den Sanktionen gelten neue Vorgaben.

Das Ergebnis der Qualifikation entscheidet künftig über die Reihenfolge im ersten Durchgang des Samstagswettkampfs. Der Sieger der Qualifikation springt zuletzt und trägt die Nummer eins. Den Wettkampf eröffnet der Athlet, der sich als 50. qualifiziert hat – bei den Frauen ist es die 40. der Qualifikation.

Philipp Raimund will in der neuen Saison angreifen Philipp Raimund will in der neuen Saison angreifen © IMAGO/Johannes Schmidt

An ausgewählten Wochenenden reicht eine Qualifikation für beide Einzelwettkämpfe. Bei den Männern ist das viermal vorgesehen, bei den Frauen dreimal – darunter jeweils in Titisee-Neustadt, Willingen und Oslo. Für die Startreihenfolge am Sonntag ist das Ergebnis des Samstagswettkampfs maßgeblich.

Skispringen: Neue Wertung für Nachwuchskräfte

Eine neue U23-Wertung soll die besten Nachwuchskräfte im Weltcup auszeichnen. Dafür zählen bei Frauen und Männern die Punkte aus dem Gesamtweltcup. Berücksichtigt werden in dieser Saison Athleten des Jahrgangs 2004 und jünger. Die Führenden tragen ein besonderes Starthemd, die Gewinner erhalten beim Saisonfinale in Planica eine Medaille.

Zudem verschärft die FIS das Limit für Sprunganzüge. Pro Athlet dürfen über die gesamte Saison sechs Anzüge registriert werden – drei weniger als im vergangenen Winter. Zum Weltcupauftakt stehen drei davon zur Verfügung, darunter zwei bereits im Sommer-Grand-Prix registrierte Anzüge.

DEINE MEINUNG

Gelbe Karten für Ausrüstungsverstöße werden nun erst nach zwölf Monaten aus dem FIS-Register gelöscht. Domen Prevc und Nika Prevc starten deshalb nach Disqualifikationen im Sommer jeweils mit einer Gelben Karte in den Weltcup.

Zwei Gelbe Karten führen zu einer Roten Karte und einer Sperre. Ist mindestens eine davon im Weltcup ausgestellt worden, verliert der Verband beim nächsten Weltcup-Ort zudem einen Startplatz. Mixed-Team-Wettbewerbe zählen nicht zur Verbüßung der Sperre.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.