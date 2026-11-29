Auch Luisa Görlich überzeugt nach langer Leidenszeit.

Agnes Reisch hat für den ersten Podestplatz einer deutschen Skispringerin im WM-Winter gesorgt. Die 27-Jährige flog am Sonntag beim Weltcup in Hinzenbach auf den dritten Rang und stand erst zum dritten Mal in ihrer Karriere auf dem Treppchen. Ihren ersten Saisonsieg holte die Topfavoritin Nika Prevc (Slowenien) vor der Lokalmatadorin Lisa Fettner.

Reisch landete auf der kleinen Schanze in Österreich bei 91,0 und 87,0 m, schon nach dem ersten Durchgang lag sie auf dem dritten Platz. Mit 230,5 Punkten fehlten ihr umgerechnet keine drei Meter zu Prevc, die den 41. Sieg ihrer Karriere holte.

Stark präsentierte sich am zweiten Wochenende der Saison auch Luisa Görlich. Die 27-Jährige, die bereits drei Kreuzbandrisse hinter sich hat, landete an beiden Tagen auf Platz sechs, es waren die besten Ergebnisse ihrer Karriere. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das hätte ich niemals gedacht“, sagte die Mannschafts-Weltmeisterin von 2023.

Selina Freitag, 2025 zweimal Zweite in Hinzenbach, musste sich dagegen mit den Rängen zwölf und 26 begnügen. Für eine Überraschung sorgte die kurzfristig nachnominierte Anna-Fay Scharfenberg, die 20-Jährige holte auf den Positionen 16 und 27 die ersten Weltcuppunkte ihrer Karriere.

Stark präsentierte sich auch die Österreicherin Fettner mit einem Sieg und einem zweiten Platz, ihre ersten beiden Weltcupsiege Anfang des Jahres hatte sie noch unter ihrem Mädchennamen Eder gefeiert. Anschließend hatte sie zunächst überraschend ihre Karriere beendet, später aber den Rücktritt vom Rücktritt erklärt. „Es hat sich ausgezahlt, noch einmal mit dem Skispringen anzufangen, allein für den Moment“, sagte Fettner, die im Oktober den ehemaligen Skispringer Manuel Fettner geheiratet hatte.