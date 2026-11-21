Beim Saisonauftakt in Lillehammer läuft bei den deutschen Skispringern noch nicht viel zusammen - der Olympiasieger ist noch der beste.

Teilweise solide, insgesamt aber weit von der Spitze entfernt: Die deutschen Skispringer mit Olympiasieger Philipp Raimund an der Spitze haben beim ersten Einzelwettkampf der neuen Weltcupsaison noch reichlich Verbesserungs-Potenzial offenbart. Bei teilweise chaotischen Windbedingungen im norwegischen Lillehammer kam Raimund als bester der insgesamt enttäuschenden DSV-Adler nicht über Platz 15 hinaus.

Rund fünf Wochen vor Beginn der Vierschanzentournee sind andere Nationen schon deutlich weiter – allen voran die Österreicher: Austria-Jungstar Stephan Embacher feierte mit zwei Traumsprüngen auf 141,0 und 140,5 m (278,0 Punkte) überlegen seinen ersten Weltcupsieg. Seinem Landsmann Raffael Zimmermann gelang ein Traumdebüt im Weltcup, der für den verletzten Jonas Schuster ins Team gerückte 23-Jährige wurde hinter dem wieder erstarkten Norweger Halvor Egner Granerud (265,9) überraschend Dritter (259,6).

Raimund (223,5 Punkte/129,0+130,0 m) sprang zumindest zweimal stabil und zeigte sich nach Platz 33 in der Qualifikation deutlich verbessert. „Es geht in die richtige Richtung. Das sind die kleinen Schritte, die ich machen muss“, sagte die deutsche Nummer eins im ZDF: „Insgesamt war es grundsolide. Wir sind am Anfang der Saison, nicht am Ende.“

Durchaus akzeptabel verlief auch der Auftritt von Routinier Pius Paschke, der mit einem guten und einem weniger guten Sprung 18. (214,0/127,5+118,0) wurde. Paschke und Raimund waren am Freitag als Fünftplatzierte mit dem deutschen Mixed-Team holprig in die Saison gestartet.

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Bedenklich: Nur zwei deutsche Springer erreichte am Samstag den zweiten Durchgang der besten 30. „Es war der Start, wir haben uns schon gestern schwer getan, in die Schanze rein zukommen. Der Wettkampf ist sehr schwierig gewesen, nichtsdestotrotz haben wir einen Plan“, sagte der neue Bundestrainer Andreas Mitter.

Felix Hoffmann, der im Vorjahr in Lillehammer als Dritter erstmals in seiner Karriere auf ein Weltcup-Podest gesprungen war, kam auf Platz 31 (119,5). Max Unglaube schied bei seinem Weltcup-Debüt als 48. mit 99,5 m im ersten Durchgang aus. „Ich habe nicht die allerbesten Sprünge hier gezeigt, aber es hat Spaß gemacht“, sagte der 20-Jährige.

Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger war wie Ben Bayer am Freitag in der Qualifikation ausgeschieden. Beide haben am Sonntag die Chance, ihre Auftaktbilanz zu retten. Um 14.30 Uhr steht dann die Qualifikation für das folgende zweite Einzel (16.00) an.

Dann greifen auch wieder einige Topstars an, die es am Samstag teils ganz böse erwischte – darunter der überragenden Springer der vergangenen Saison: Der slowenische Olympiasieger Domen Prevc musste im ersten Durchgang bei schlechtestmöglichen Windbedingungen anfahren, landete chancenlos auf Platz 50 und schied ebenso wie die beiden Olympiazweiten Ren Nikaido (Japan) und Kacper Tomasiak (Polen) gleich nach ihm aus.

Österreichs langjährige Nummer eins Stefan Kraft stürzte hingegen im zweiten Durchgang ab: Bei 80,0 m landete der 33-Jährige und fiel auf Platz 30 zurück.