Der 9. Februar 2026 veränderte sein Leben vom einen auf den anderen Moment. Vor der kommenden Saison erzählt Philipp Raimund, was sich seit seinem bislang größten Erfolg seiner Karriere geändert hat und gibt einen Einblick in seine Gefühlslage.

Dieser Sprung teilte sein Leben in ein Davor und in ein Danach.

Philipp Raimund sitzt auf dem Balken der Normalschanze. Vor ihm fällt der Hang steil ins Tal ab. Sein Blick ist fokussiert auf den Schanzentisch gerichtet. Dann stößt er sich ab, schießt mit 85,7 km/h den Anlauf hinunter und springt in die Tiefe.

Philipp Raimund gewinnt bei seinen ersten Olympischen Spielen Gold von der Normalschanze Philipp Raimund gewinnt bei seinen ersten Olympischen Spielen Gold von der Normalschanze © IMAGO/HMB-Media

Für einen Moment scheint die Zeit stillzustehen. Dann trägt ihn der Flug immer weiter: Zieeeeeeeeh!

Nach 106,5 Metern setzt der Göppinger einen makellosen Telemark in den Schnee und sofort ist er da: Der befreiende Jubel bricht aus ihm heraus, die Anspannung fällt ab und die Gewissheit setzt ein. Er hat es geschafft. Philipp Raimund ist Olympiasieger. Bei seinen ersten Olympischen Winterspielen gewinnt er Gold vor dem Polen Kacper Tomasiak. Gregor Deschwanden und Ren Nikaido teilen sich Bronze.

Philipp Raimund: „Bin einfach Olympiasieger, unglaublich“

„Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich bin so, so stolz, dass ich es geschafft habe. Jetzt bin ich einfach Olympiasieger, unglaublich“, sagte Raimund direkt nach seinem Olympia-Coup im Gespräch mit der ARD.

Dieser 9. Februar 2026 veränderte sein Leben schlagartig. Familie, Fans, Öffentlichkeit, Medien feierten den neuen Olympiasieger. Viele wollten wissen, wie sich dieser Erfolg anfühlt und wie Raimund ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt einen solchen Sprung zeigen konnte. Plötzlich stand er im Mittelpunkt einer Aufmerksamkeit, die weit über den Schanzentisch hinausreichte.

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Doch während die Öffentlichkeit den Olympiasieg feierte, musste Raimund selbst erst begreifen, was dieser Erfolg für ihn bedeutet. Noch im Mai, knapp drei Monate nach dem bisher größten Triumph seiner Karriere, konnte er es kaum fassen: „Gefühlt ist es ein Traum, dass das wirklich passiert ist. Jedes Mal, wenn ich die Medaille sehe, habe ich die Bestätigung dazu. Aber es ist ungreifbarer, als ich gedacht hätte“, gab der Skispringer im exklusiven Gespräch mit SPORT1 Einblicke in seine Gefühlswelt.

Die Last des Olympiasieges

Auch während der Sommervorbereitung lies das Medieninteresse nicht nach. Der Olympiasieg bringt neue Aufmerksamkeit und zusätzliche Verpflichtungen mit sich. Raimund sprach von „neue Aufgaben“, die er seiner Wahrnehmung nach bislang gut angenommen hat.

Gleichzeitig steht er vor der kommenden Saison vor einer Herausforderung, die sich nicht in Metern oder Punkten messen lässt: Er muss seinen eigenen Ansprüchen treu bleiben, während sich die Erwartungen von außen verändern.

Trotz des Olympiasieges hat sich an Raimunds künftigen Zielen und Ambitionen nichts geändert. „Es ist nur der Anspruch von außen, der sich geädert hat“, sagte Raimund bei der Wintereinkleidung des Deutschen Skiverbands (DSV).

Sein eigenes Vorhaben bleibt unverändert: „Ich gebe einfach jeden Tag mein Bestes und versuche jeden Tag besser zu sein als gestern.“

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Mit etwas Abstand betrachtet er seinen Olympiasieg aus dem Februar etwas differenzierter. Natürlich bleibt dieser Erfolg, den ihm niemand mehr nehmen kann. Dennoch schlägt Raimund auch kritischere Worte an: „Es gibt Momente, da hat man das Gefühl, jetzt reden sie nur vom Olympiasieger, sehen aber nicht den Menschen dahinter.“ Dass die sportliche Leistung mitunter die Person dahinter zu überlagern droht, macht ihn persönlich sehr traurig.

Wellinger weiß, wie es sich für Raimund anfühlt

Einer, der diese Gefühlslage nachvollziehen kann, ist Andreas Wellinger. Bei den Olympischen Spielen 2018 gewann er Gold von der Normalschanze und Silber von der Großschanze. Er weiß genau, wie nachhaltig ein solcher Erfolg die Karriere prägen wird. „Natürlich verändert sich in diesem Moment vieles“, sagte Wellinger.

Er vergleicht den Olympiasieg mit einem Rucksack, den sich Sportler über Jahre hinweg erarbeitet haben. Er steht für all die Trainingsstunden, Rückschläge und Entbehrungen, die Sportler über ihre gesamte Karriere hinweg erbringen müssen. Gleichzeitig wird er zum Maßstab für das, was danach kommt.

Raimund ist sich dieser Verantwortung bewusst. Dennoch will er nicht, dass seine Persönlichkeit auf einen einzigen Moment reduziert wird. „Die Medaille ist nicht das Einzige, was man sehen sollte. Es sind nach wie vor noch Menschen dahinter. Man hat das Gefühl, dass manche Leute nur die Medaille sehen, und das finde ich persönlich ein bisschen traurig.“

Mit seinem Olympiasieg vom 9. Februar 2026 hat sich Raimund für immer in den Olympia-Geschichtsbüchern verewigt. Sein Leben hat sich in diesem Moment schlagartig verändert. Von Philipp Raimund zum Olympiasieger Philipp Raimund. Dennoch: Der Olympiasieg erzählt nur einen kleinen Teil der Geschichte.