Adam Copeland kündigt bei AEW Dynamite sein Karriereende für 2027 an und qualifiziert sich gegen Josh Alexander für Clockwork Carnage.

Es war abzusehen, dass der Tag eher früher als später kommen wird – nun hat er offiziell eine Deadline gesetzt: Wrestling-Legende Adam Copeland hat bei AEW Dynamite das Ende seiner aktiven Laufbahn angekündigt.

Nach einem Sieg gegen Josh Alexander verkündete der frühere Edge: „2027 wird mein letztes Jahr im Pro Wrestling sein.“ Die ausgedehnte Abschiedstournee des 2020 in den Ring zurückgekehrten WWE-Hall-of-Fame-Mitglieds steuert damit auf ihr endgültiges Ende zu – und womöglich noch einmal auf einen letzten Höhepunkt für den mittlerweile 52 Jahre alten „Rated-R Superstar“.

Copeland kündigte an, bis zu seinem Karriere-Ende noch einmal einen World Title erringen zu wollen. Eine erste Chance erhält er am kommenden Samstag beim Event WrestleDream, wo „Cope“ dank seines Siegs über Alexander Teil des Clockwork Carnage Matches sein wird, in dem der aktuelle Titelträger Will Ospreay seinen Titel gegen sieben Herausforderer aufs Spiel setzen wird.

Wishing @Christian4Peeps a speedy recovery ❤️‍🩹



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AEW Dynamite: Adam Copeland stimmt Fans auf Karriere-Ende ein

Copeland blickt schon jetzt auf ein reichhaltiges Vermächtnis zurück: Er regierte bei WWE sieben Mal als World und viermal als WWE-Champion, hatte große Rivalitäten mit den Ikonen John Cena und The Undertaker und schuf zahlreiche legendäre Momente.

Im Jahr 2011 musste Edge dann als amtierender World Champion zurücktreten, weil ihm wegen einer folgenschweren Nackenblessur ansonsten eine Lähmung oder Schlimmeres gedroht hätte. Neun Jahre darauf war seine Gesundheit so weit wieder hergestellt, dass er ein Comeback wagte.

Copeland präsentiert sich seitdem in einer erstaunlichen Altersform, in der er seiner Karriere weitere Highlights hinzufügte, unter anderem einen weiteren WrestleMania-Hauptkampf gegen Roman Reigns und Daniel Bryan 2021.

Wird der frühere Edge nochmal Champion?

Im Jahr 2023 folgte ein Wechsel zu AEW, wo Copeland weitere Meilensteine zelebrierte, unter anderem eine Reunion mit seinem alten Jugendfreund und WWE-Weggefährten Christian Cage, mit dem er 25 Jahre nach der großen gemeinsamen Zeit bei WWE noch einmal Tag-Team-Gold hielt.

Aktuell ist Copeland wieder auf sich gestellt: Beim Titelverlust gegen die Young Bucks bei All Out zog sich Partner Cage einen Lungenkollaps und drei gebrochene Rippen zu. Copeland nutzte die reale Verletzung, um bei Dynamite nachdenkliche Töne über seinen Karriereherbst zu verlieren.

DEINE MEINUNG

Vor seinem anvisierten Karriere-Ende will Copeland sich noch einige Wünsche erfüllen – unter anderem hat er den Willen bekundet, zu Beginn des kommenden Jahres für die AEW-Partnerliga NJPW im ehrwürdigen Tokyo Dome anzutreten. Auch die nächste Ausgabe des AEW-Jahreshöhepunkts All In dürfte in seinem Kalender dick markiert sein.

Mit Blick auf Copelands Renommee ist davon auszugehen, dass AEW für ihn einen ähnlich fulminanten Ringabschied wie Sting und Bryan Danielson. Wie und wann genau er über die Bühne gehen wird, muss sich noch zeigen.