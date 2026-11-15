WWE-Duo wechselt zu Rivale AEW!

Jacob und Drew Kasper, die ehemaligen Creed Brothers, unterschreiben nach ihrem WWE-Abgang bei AEW - und werden beim Pay Per-View Full Gear direkt groß eingeführt.

Knapp eine Woche nach ihrem überraschenden Abgang bei Wrestling-Marktführer WWE hat ein dort einst hoch gehandeltes Brüderpaar einen fliegenden Wechsel zu Konkurrent All Elite Wrestling hingelegt!

Jacob und Drew Kasper, die früheren Creed Brothers, haben bei dem ereignisreichen Pay Per-View Full Gear in Phoenix ihr Debüt für AEW gefeiert und direkt die Tag-Team-Titel ins Visier genommen. Kurz darauf bestätigte AEW-Präsident Tony Khan die Verpflichtung der beiden früheren College-Ringer.

AEW Full Gear: Ehemalige Creed Brothers debütieren

Die Kaspers, bei WWE bis vor kurzem Teil der Gruppierung American Made um Chad Gable, tauchten bei Full Gear nach dem Tag-Team-Titelmatch zwischen den Young Bucks (Nick und Matt Jackson) und Mark Davis und Jake Doyle auf und gingen auf die siegreichen Bucks los – sowie auch auf die Motor City Machine Guns Chris Sabin und Alex Shelley.

The Kasper Brothers are here, and they’re after the AEW World Tag Team Champions! 😱



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Sabin und Shelley, die sich kürzlich in einer Matchserie gegen FTR den Rang als Top-Herausforderer auf die Titel verdient hatten, halfen den Bucks nach dem Sieg über Davis und Doyle auf die Beine und signalisierten ein sportlich faires Aufeinandertreffen mit den Jackson-Brüdern.

Die Kaspers störten die Harmonie, ebenso wie auch die hinzueilenden FTR, die bei der Attacke auf Bucks und MCMG ebenfalls mitmachten. Eine Allianz zwischen den Kaspers und FTR deutete sich dabei an, wenngleich beide auch ihre eigenen Ambitionen auf die Titel unterstreichen.

DEINE MEINUNG

Mit der Verpflichtung der Kaspers fügt AEW der ohnehin schon hochkarätig besetzten Tag-Team-Division ein weiteres Duo mit viel Potenzial hinzu – nachdem sich in diesem Jahr bereits Sabin und Shelley sowie auch das langjährige WWE-Topduo The New Level (ehemals The New Day) AEW angeschlossen hatten.

The New Level und Ilja Dragunov gewinnen Titelgold

Auch The New Level (Kofi und Austin Creed – ehemals Kofi Kingston und Xavier Woods) hatten bei Full Gear eine prominente Rolle und sorgten für einen von vielen Titelwechseln des Abends: In einem Texas Death Match ohne Regeln holten sie sich zusammen mit Swerve Strickland die Trios Titles von Hangman Page und Brodido zurück.

Seinen ersten Titelgewinn bei AEW feierte derweil der Deutschrusse Ilja Dragunov: Er nahm seinem früheren WWE-Kollegen Tommaso Ciampa den National Title ab. Auch die Tag-Team-Gürtel der Frauen wechselten durch einen Sieg von Wrathlander (Kris Statlander und Harley Cameron) über die bisherigen Champions The Brawling Birds (Alex Windsor und Jamie Hayter).

MJF feiert Comeback

Die beiden wichtigsten Titel von AEW blieben unterdessen um die Hüften der bisherigen Champions: Mercedes Moné, die ehemalige Sasha Banks, blieb mit einem Sieg über Marina Shafir Damenchampion. World Champion Will Ospreay verteidigte im Hauptkampf seinen Gürtel gegen Zögling Kyle Fletcher – wurde aber danach umgehend Zielscheibe eines alten Bekannten.

Ein zunächst nicht zu erkennender Mann mit einer Skimaske attackierte Ospreay nach dem Match – und enttarnte sich danach: MJF absolvierte nach mehreren Monaten Pause seinen ersten AEW-Auftritt seit dem Jahreshöhepunkt All In und hat den World Title wieder ins Visier genommen.

.@THE_MJF IS BACK! 😱



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Im gewohnt chaotischen und brutalen Co-Main-Event der Show untermauerte die neue Gruppierung The Cut um Jay White ihren Anspruch, die neue Macht bei AEW darzustellen: White und Co. gewannen das traditionelle Anarchy in the Arena Match gegen einen Verbund aus den Death Riders und der Conglomeration.