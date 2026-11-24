Großes Comeback bei WWE – doch nicht jeder wirkt glücklich damit
Seth Rollins kehrt bei WWE RAW zurück, komplettiert das Team USA bei den Survivor Series - und scheint Zwietracht zwischen Cody Rhodes und CM Punk zu säen.
Rechtzeitig vor dem wichtigsten WWE-Event des Herbstes ist einer der größten Stars der Liga zurück: Seth Rollins hat bei der aktuellen Ausgabe der Show Monday Night RAW sein Comeback gegeben – und vervollständigt das Team USA für die Survivor Series am Wochenende.
Auf der anderen Seite ist auch Team Mexico komplett: Der deutsche WWE-Export Ludwig Kaiser ist mit seinem Alter Ego als maskierter El Grande Americano fünfter Mann des Verbunds aus Mexiko – dem Land, das in den vergangenen Jahren zu einer Art zweiten spirituellen Heimat für den Top-Techniker aus Pinneberg geworden ist.
WWE RAW: Seth Rollins komplettiert Team USA bei Survivor Series
Rollins war seit dem verlorenen World-Title-Match gegen Roman Reigns beim SummerSlam nicht mehr im WWE-TV zu sehen: Er kurierte Medienberichten zufolge eine kleinere Verletzung aus und bekam dann von der Liga eine längere Auszeit gewährt.
Nun wurde der „Visionary“ von seinem alten Rivalen Cody Rhodes in sein Team berufen – in Ergänzung zu CM Punk, Je’Von Evans und LA Knight. Das Quintett trifft in Houston in einem traditionellen Elimination Match auf Legende Rey Mysterio, Penta, Rey Fenix, Dragon Lee und Americano, die die Farben der mexikanischen WWE-Filiale AAA vertreten.
Rollins‘ Comeback scheint zum Teil der sich anbahnenden Story zwischen Rhodes und Punk zu werden: Punk reagierte bei RAW verstimmt auf die Ankunft seines alten Erzfeinds und verließ den Ring aus Protest – während Rhodes zu dämmern schien, dass er mit der Entscheidung für Rollins Unruhe ins eigene Team gebracht hat. Gerüchten zufolge ist für den Jahreshöhepunkt WrestleMania im kommenden Frühjahr ein Match zwischen Rhodes und Punk geplant.
Für die Survivor Series am Samstag sind insgesamt vier Matches angekündigt: Neben dem Länderduell gibt es zwei War-Games-Käfigmatches (Roman Reigns‘ Bloodline gegen The 946 und ein Frauenkampf Charlotte Flair, Alexa Bliss, Tatum Paxley, Bayley und Stephanie Vaquer gegen Jade Cargill, Michin und Fatal Influence) sowie ein Damentitelmatch zwischen World Women’s Champion Liv Morgan und Herausforderin Becky Lynch.