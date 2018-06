Einer Strafe durch die UEFA ist Paris Saint-Germain trotz der Mega-Transfers von Neymar und Kylian Mbappe zwar vorerst entkommen, doch die Gefahr von Sanktionen ist nicht gänzlich gebannt.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, muss PSG bis Ende Juni Transfereinnahmen in nicht genau bezifferter Millionenhöhe generieren. Ein erster Verkauf zeichnet sich in diesem Zusammenhang bereits ab: Laut Sky UK steht Javier Pastore unmittelbar vor einem Wechsel nach England.

Der 28-jährige Argentinier verhandelt demnach mit West Ham United über einen Transfer. Die Ablösesumme wir auf 20 Millionen Euro benannt.

Zuvor hatte bereits der am Freitag vermeldete Transfer von Edouard Odsonne bei PSG die Kasse klingeln lassen.

Der 20 Jahre alte Stürmer war bereits in der vergangenen Saison an den schottischen Traditionsklub verliehen und unterschrieb nun einen festen Vertrag. Mit 11,4 Millionen Euro Ablöse war Odsonne der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte der Schotten.