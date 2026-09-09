Gibt es kein Zurück mehr?

Hat Nick Woltemade eine Zukunft bei Newcastle United? Ein Bericht stellt genau das ernsthaft infrage - und enthüllt weitere Details zur Leihe des deutschen Nationalspielers nach Turin.

Nick Woltemade hat bei Newcastle United womöglich keine Zukunft mehr. Der englische Erstligist glaubt nicht mehr an einen Durchbruch des deutschen Nationalspielers in der Premier League – so schreibt es zumindest die Sport Bild.

In dem brisanten Bericht wird enthüllt, dass der Verein schon vor Woltemades Leih-Wechsel zu Juventus Turin diverse Transfermöglichkeiten geprüft habe. „Hinter dem Rücken“ des Angreifers, wohlgemerkt. Kontakt habe es mit dem FC Barcelona und Borussia Dortmund gegeben.

Nick Woltemade steht offenbar vor einer ungewissen Zukunft Nick Woltemade steht offenbar vor einer ungewissen Zukunft © IMAGO/Jonathan Moscrop

Dazu kommt: Der neue Trainer Matthias Jaissle soll mit Woltemades Leistungen in der Vorbereitung nicht zufrieden gewesen sein. Weil auch der Rückhalt unter den Bossen fehlte, habe man eine Trennung ins Auge gefasst.

So kam es zum Wechsel von Nick Woltemade

Woltemade war erst vor gut einem Jahr für rund 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt. Zunächst soll er nach einer Saison mit Höhen und Tiefen einen neuen Anlauf geplant haben.

Doch als der 24-Jährige beim Saisonauftakt in der Liga 90 Minuten lang auf der Bank schmorte, soll die Verärgerung beim Spieler und auch dessen Management groß gewesen sein. Am Ende der Transferphase kam es daher doch zu einem Wechsel (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker).

Laut der Sport Bild übernimmt Juve das komplette Gehalt des Stürmers, der zwischen sieben und acht Millionen Euro pro Jahr verdienen soll. Woltemades Vertrag bei Newcastle ist noch bis 2031 gültig.