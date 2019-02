Der VfB Friedrichshafen bleibt im Pokalfinale eine unbezwingbare Macht.

Der Rekordtitelträger gewann in Mannheim gegen die SVG Lüneburg klar mit 3:0 (25:23, 25:18, 25:16) und feierte den dritten Endspiel-Sieg in Serie sowie bereits den 16. insgesamt. Lüneburg muss fünf Jahre nach dem Aufstieg in die Bundesliga weiter auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte warten.

"Ich freue mich für meine Spieler. Es bleibt ein großes Ereignis in Deutschland", sagte VfB-Coach Vital Heynen nach der Partie im Gespräch mit SPORT1. Selbst die Verletzung von Andreas Takvam kurz vor dem Duell konnte die Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen. "Du musst daraus einen Vorteil machen. Verletzungen gehören zum Sport", so der Belgier.

Friedrichshafen dominiert Finale

In der Neuauflage des Pokalfinales von 2015 agierte der Außenseiter aus Lüneburg zu Beginn frech und mutig. Jeder Punkt der Nordlichter wurde frenetisch gefeiert, die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner konnte sich im ersten Durchgang auch immer wieder eine knappe Führung erarbeiten, rettete diese aber nicht über die Zeit.

Vor vier Jahren waren die Lüneburger in nur 68 Minuten mit 0:3 untergegangen, auch dieses Mal schaffte es Hübners Team nur phasenweise mitzuhalten. "Die Lüneburger spielen ihre bisher beste Saison", hatte VfB-Trainer Vital vor dem Spiel gesagt und ein Spiel auf Augenhöhe prophezeit. Doch ein Coup wie im Halbfinale, als die SVG den deutschen Meister BR Volleys aus dem Wettbewerb beförderte (3:2), blieb aus.

"Wir sind sehr gut und diszipliniert gestartet. Friedrichshafen hat ihr Spiel dann verändert. Darauf haben wir keine Antwort gefunden. Einige haben ihre Form verloren, ein paar Spieler waren nicht auf dem Niveau, auf dem sie spielen könnten", sagte Hübner bei SPORT1.

VfB nutzt jeden Fehler aus

Die mit zahlreichen Nationalspielern gespickte Mannschaft vom Bodensee nutzte jeden Fehler des Gegners gnadenlos aus. Obwohl Lüneburg das Bundesliga-Auswärtsspiel gegen die "Häfler" am 12. Januar mit 3:2 gewonnen hatte und damit den ersten Sieg überhaupt am Bodensee holte, fand die Mannschaft vor 10.287 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena kein Rezept gegen den übermächtigen Gegner und kassierte am Ende erneut ein 0:3.

Friedrichshafen hat damit seit der Niederlage 2011 gegen Generali Haching (2:3) kein Pokal-Endspiel mehr verloren. 2013 und 2016 war der Verein bereits im Viertelfinale gescheitert.

Im Endspiel der Frauen stehen sich der fünfmalige Pokalsieger SSC Palmberg Schwerin und MTV Allianz Stuttgart gegenüber (ab 16.15 Uhr LIVE im TV und im STREAM). Für Schwerin wäre der Sieg der sechste Pokalsieg, Stuttgart könnte sich zum vierten Mal zum Champion krönen.