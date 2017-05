Kehrt Wladimir Klitschko noch einmal in den Boxring zurück, oder war der Kampf am Samstagabend gegen Anthony Joshua im Londoner Wembleystadion seil letzter Auftritt auf der großen Bühne? Diese Frage beschäftigt Boxfans seit seiner Niederlage nach technischem K.o. brennend.

In den sozialen Netzwerken hat Wladimir Klitschko für Verwirrung gesorgt. Zu einem Bild, das er bei Facebook und Twitter postete, schrieb er zu einem Foto von sich aus London: "Ich verlasse London mit dem Gefühl, dass am Samstag alle gewonnen haben: Der Sport, die Fans und ich an Respekt. Grüße und ich werde wiederkommen."

Gerade die letzten Worte lassen reichlich Raum für Spekulationen.

Der Altmeister zeigte direkt nach dem Kampf trotz der schmerzhaften K.o.-Niederlage gegen den neuen Box-Riesen Anthony Joshua keine Schwäche - und das große Thema Rücktritt wischte er vorerst zur Seite.

Auch in den vergangenen Tagen gab es aus dem Klitschko-Lager keine neuen Informationen bezüglich eines sofortigen Rücktritts oder eines eventuellen Rückkampfes gegen Joshua. Dieser soll im Vertrag zum Joshua-Kampf bereits festgehalten worden sein.