Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 16. September

Während Bayer Leverkusen mit einem Sieg in die Europa League starten will, wollen die Füchse Berlin in der Champions League nachlegen.

Nach dem holprigen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga will Bayer Leverkusen in der Europa League Selbstvertrauen tanken. Zum Auftakt der Ligaphase geht der Finalist von 2024 als großer Favorit in das Duell mit dem slowenischen Meister NK Celje. Der Ball rollt ab 21.00 Uhr.

Die Füchse Berlin um Welthandballer Mathias Gidsel wollen in der Champions League den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Gegner in der Hauptstadt ist der ungarische Spitzenklub KC Veszprem, der ebenfalls mit einem Erfolg in die Königsklasse gestartet war. Die Begegnung um Platz eins in der Gruppe A beginnt um 20.45 Uhr.