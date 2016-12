Alt-Meister Raymond van Barneveld hat einen perfekten Start in den Abend der Superstars bei der PDC Darts-WM erwischt. Der Weltmeister von 2007 spielte gegen seinen Herausforderer Alan "Chuck" Norris wie aus einem Guss und gewann die ersten zehn Legs in Folge.

Mit dem bislang besten 3-Dart-Average im laufenden Turnier von 103,59 Punkten fegte "Barney" den Geheimfavoriten Norris am Ende mit 4:0 Sätzen regelrecht von der Bühne. Im Achtelfinale wartet auf den 49-Jährigen jetzt ein Hammer-Duell mit dem zweifachen Weltmeister Adrian Lewis. (SERVICE: Der Zeitplan der Darts-WM)

Taylor ohne Glanz

Dass Rekordweltmeister Phil "The Power" Taylor im folgenden Duell gegen Kevin Painter nicht gewillt war, deutlich länger als sein Erzrivale van Barneveld auf der Bühne zu stehen, bewies der 56-Jährige schon im ersten Leg. Mit einem 167-High-Finish setzte Taylor gleich eine krachende Duftmarke.

Danach versprühte der 14-malige PDC-Weltmeister zwar weniger Glanz, ein Average von 92,75 Punkten pro Aufnahme reichte "The Power" aber dennoch um seinen Lieblingsgegner Painter klar in Schach zu halten. Gegen "The Artist" hatte Taylor in seiner 26 Jahre langen Karriere zuvor erst einmal verloren.

Auch in der zweiten Runde der diesjährigen PDC WM siegte der 56-Jährige am Ende souverän mit 4:0 Sätzen und könnte nun der nächste Gegner der deutschen Darts-Hoffnung Max Hopp werden, der am Donnerstag gegen den Belgier Kim Huybrechts um den Einzug ins Achtelfinale kämpft (LIVE im TV auf SPORT1).

Die Ergebnisse des Tages im Überblick:

Raymond van Barneveld - Alan Norris 4:0

Phil Taylor - Kevin Painter 4:0

Michael van Gerwen - Cristo Reyes

Mark Webster - Mensur Suljovic 4:3

Robert Thornton - Daryl Gurney 3:4

Dave Chisnall - Chris Dobey 4:2