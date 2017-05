Die Gruppenphase der Eishockey-WM ist rum, ab Donnerstag stehen die Viertelfinals an.

Das DEB-Team sicherte sich im Penalty-Drama gegen Lettland in letzter Sekunde das Ticket für die K.o.-Runde. Im Viertelfinale muss das Team von Bundestrainer Marco Sturm heute in Köln gegen den Titelverteidiger und Sieger der Gruppe B Kanada ran (ab 19.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER).

Das Team um NHL-Star Leon Draisaitl ist klarer Außenseiter, kann aber dafür ohne jeden Druck gegen den neunfachen Olympiasieger antreten.

Das WM-Viertelfinale ist in den Augen der erfolgsverwöhnten Kanadier nur eine Durchgangsstation. Der Klassenprimus der Eishockey-Szene denkt gar nicht an ein sensationelles Aus gegen den Gastgeber. "Wir haben noch drei Spiele in dieser Saison und wollen, dass die etwas wert sind", sagte NHL-Star Matt Duchene von Colorado Avalanche mit Blick auf das Finalwochenende.

Grund zu dieser Annahme haben die Ahornblätter allemal. Die letzte WM-Pleite gegen Deutschland ist gut 21 Jahre her. Beim 5:1 der DEB-Auswahl am 24. April 1996 in Wien hatte noch ein gewisser Peter Draisaitl im Kader gestanden.

Sein Sohn Leon, damals noch nicht einmal ein Jahr alt und heute aufstrebender NHL-Jungstar der Edmonton Oilers, ist jetzt die große Hoffnung der Deutschen im Duell mit dem übermächtigen Gegner.

Die Kanadier sind mit 19 Punkten mit der besten Vorrunden-Bilanz aller WM-Teilnehmer ins Viertelfinale eingezogen. Die Ahornblätter mussten sich nur überraschend den Schweizern nach Verlängerung geschlagen geben.

"Jetzt freuen wir uns auf das Viertelfinale, da ist alles drin. Auch wenn der Gegner Kanada ist, es ist nur ein Spiel", gibt der Held des Lettland-Spiels Frederik Tiffels die Marschrichtung für das Spiel vor.

Sollte Deutschland sein Viertelfinale gegen den großen Favoriten tatsächlich gewinnen, würde das DEB-Team am Samstag zu seinem Halbfinale antreten.

Die weiteren Finalspiele LIVE auf SPORT1

Im ersten Viertelfinale messen sich die USA und Finnland in Köln (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Zeitgleich stehen sich im zweiten Viertelfinale in Paris Russland und Tschechien gegenüber (LIVE im TV auf SPORT1+, im LIVESTREAM und in der Konferenz auf SPORT1)

Parallel zum Viertelfinale der Deutschen treffen in Paris die Schweiz und Schweden aufeinander (ab 20.15 im LIVESTREAM auf SPORT1 und die Highlights ab 22.45 im TV auf SPORT1)