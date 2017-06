Die Ära von Alliance ist vorbei. Das ist vielen Fans schon seit Längerem klar. Nach dem sensationellen Sieg bei der 2013er The International-Version konnten Loda und Co. nicht mehr an alte Erfolge anknüpfen - jetzt zieht die Legende vorerst den Schlussstrich.

Alliance-Duo macht Platz für Jungspunde

Schon EGM hörte einige Wochen zuvor auf und machte Platz für den jungen Schweden PABLO, der auf die Support-Position beim schwedischen Traditions-Team wechselte. Damit war Loda der einzig verbleibende Profi der Anfangszeit - bis zum 09. Juni.

Etwas überraschend kommt dieser Schritt, da Loda bis dato als Zugpferd der Organisation fungierte. Ersetzt wird er durch Era, der kein Unbekannter für die Alliance-Profis ist - immerhin spielte er schon mit einigen bei den Ninjas in Pyjamas.

Im Statement von Loda redet der Profi von einer Pause, ein Comeback nach The International 2017 scheint möglich. Der Organisation möchte der Schwede treu bleiben.