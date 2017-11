Von Luka Ziegler

Neue Engine, Stadien, verbesserte Grafik oder die dritte Liga - das sind die Features und Neuerungen auf die sich die Fans nach dem Sommer freuen, wenn die neuste Version der Fußball-Simulation FIFA erscheint. Dieser jährliche Hype um den Release könnte bald Geschichte sein.

In einem Interview mit Bloomberg sagte EA-CEO Andrew Wilson, dass die Möglichkeit besteht, dass es im kommenden Jahr keinen neuen Teil der FIFA-Serie geben wird: "Es existiert eine eine Welt wo es immer leichter wird den Code rumzureichen, wo man vielleicht nicht mehr jährlich einen Release umsetzen muss".

Basis-Spiel mit DLC-Content

Eine Möglichkeit, welche man bereits von vielen anderen Spielen kennt, wäre ein DLC-Konzept. Das heißt es wird ein Basis-Spiel entwickelt, welches man anschließend mit kostenpflichtigen Zusatzpaketen erweitern kann. Je nach Lizenz-Situation könnte man beispielsweise Ligen oder Turniere wie die Champions League oder globale Turniere wie die Weltmeisterschaft dazukaufen. Selbiges gilt für Kader-Updates nach der Saison im Sommer.

Andrew Wilson sagte dazu:"Es gibt viele Dinge, die passieren müssen. Wir stecken jedes Jahr viel Arbeit in FIFA und Madden. Wenn wir uns jedoch ansehen, wie wir in Korea oder China agieren - Dort gehen wir anders vor. Wir veröffentlichen dort alle vier Jahre einen großen neuen Code und bieten anschließend kleine Veränderungen über die Zeit an".

Wie bei der EM 2012

An einem DLC-System hatte sich EA bereits im Jahr 2012 versucht. Im Rahmen der Europameisterschaft konnte zusätzlich zu FIFA 12 ein Bundle mit der Europameisterschaft gekauft werden, inklusive der Teams und Stadien des Turniers. Das EM-DLC kostete damals rund 20,00 €.

Ob EA wirklich den Weg mit dem DLC-Paket gehen wird bleibt fraglich. Die FIFA-Reihe gehört zu den Verkaufsschlagern des Spiele-Entwicklers und verkaufte sich in Deutschland innerhalb von zwei Tagen mehr als eine Millionen mal.