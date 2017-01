Bislang gab es noch keine allzu großen Überraschungen in der EU LCS, doch dies könnte sich in der zweiten Spielwoche ändern.

Mit einem soliden Auftakt gegen Team Vitality konnten die Unicorns of Love ihre Fans am vergangenen Freitag begeistern: Mit 2:1 sicherte sich UoL die Partie, in der insbesondere der deutsche Mid-Laner Exileh hervorstach.

In dieser Woche hat sich das Team unter anderem gegen den Top-Akteur H2k-Gaming zu beweisen.

Unicorns of Love auf dem Prüfstand

In Gruppe B belegt UoL derzeit den zweiten Platz hinter dem WM-Halbfinalisten H2k. Am Samstag werden die Einhörner um 16 Uhr die Chance haben, dem Top-Favoriten ein Bein zu stellen.

Insbesondere das Mid-Lane-Duell zwischen Exileh und H2ks Routinier Febiven wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, denn auch Febiven spielte in Woche eins hervorragend.

Zunächst wird Unicorns of Love aber am Donnerstag um 17 Uhr auf Origen treffen. Es handelt sich um ein vermeintlich einfaches Match, doch genau dabei hat man die Konstanz zu beweisen, welche früheren UoL-Lineups oft fehlte.

Misfits - die Ablösung für G2?

Das Lineup von Misfits, hinter dem das NBA-Team Miami Heat steckt, wird momentan noch als Wundertüte gehandelt.

Man tritt nach der gelungenen Qualifikation im Sommer letzten Jahres nun zum ersten Mal in der EU LCS an und verfügt über einen potenten Kader: Misfits setzt in der Mid-Lane auf den deutschen Star PowerOfEvil, der im Jungle von der südkoreanischen Koryphäe KaKAO Unterstützung erhält.

In Woche eins zeigte sich Misfits durchwachsen. Für einen Sieg gegen Giants hat es jedoch gereicht.

Am Samstag wird Misfits gegen 19 Uhr auf G2 Esports treffen. Letztere dominierten die letzte Saison und sahen auch in Woche eins des aktuellen Splits stark aus.

Erst vor einem Jahr zog G2 in die LCS ein. Mit einem Sieg würde Misfits sich hier als klarer Rivale hervortun und es PerkZ und Co. vielleicht auch auf lange Sicht gleichtun.