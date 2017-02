Zwei von zehn Spielwochen sind in der EU LCS vorbei. Mit G2 Esports und den Unicorns of Love führen zwei Teams ungeschlagen ihre eigene Gruppe an: der Raketenstart in den Spring Split.

Verbesserter Perkz

G2 Esports ging als die dominante Kraft des vergangenen Jahres in den Spring Split der EU LCS. Ohne Veränderungen am Lineup wurde dem Titelverteidiger eine rosige Zukunft vorausgesagt. In den ersten beiden Wochen bestätigte sich dies durchaus, denn alle drei Best-of-Three-Serien konnten gewonnen werden.

Dabei drehte das Team in der zweiten Woche gegen Aufsteiger Misfits einen 0:1-Rückstand noch. Die spielerischen Qualitäten sind dem EU-Champion definitiv nicht abhandengekommen. Im Gegensatz: Mid-Laner Perkz zeigte sich bisher sogar verbessert.

Der Kroate erlebte einen holprigen Sommer, in dem er oftmals die Schwachstelle des Teams bildete. Mit "LeBlanc", einem seiner besten Champions, dominierte der 18-Jährige ROCCAT nach Belieben. Auch gegen Misfits und PowerOfEvil zeigte der Mid-Laner sich von seiner besseren Seite.

G2 überlässt PoE "LeBlanc"

Ganz ohne Probleme war der Start in den Spring Split aber nicht: Gegen Fnatic und Misfits verlor der große Favorit jeweils ein Spiel.

G2 schenkte dem Aufsteiger "LeBlanc", da PowerOfEvil mit dem Assassin in seiner Karriere bisher nur mäßigen Erfolg hatte. Der Deutsche bestrafte dies in den ersten 15 Minuten fünf Mal und wurde zu einem großen Problem.

Obwohl Misfits über 40 Minuten benötigte, um das Match zu beenden, verkalkulierte sich der Titelverteidiger in dieser Pick- und Ban-Phase.

Die Unicorns of Love stürmen die Liga

In Gruppe B sind es die Unicorns of Love, die von ganz oben grüßen. Die Einhörner überzeugten von allen LCS-Teams bisher am meisten. Das Gipfeltreffen gegen H2k-Gaming am Samstag entschied das Team für sich.

Dabei überzeugte das Lineup beispielsweise mit einem gut durchdachten Gameplan, der von den Spielern auch ausgeführt werden konnte. Der deutsche Mid-Laner Exileh spielte Katarina, mit der bisher nur wenige Spieler Erfolg hatten. Er und seine Mitspieler zeigten in diesem Game die nötige Geduld, auf den richtigen Moment zu warten.

Bemerkenswert ist, dass in einem Meta, in dem es extrem wichtig ist, den ersten Tower des Spiels zu zerstören, die Unicorns of Love meist schwach ins Spiel starteten, diesen Nachteil aber rasch egalisierten. Das Team hat im Spiel durchschnittlich 997 Gold Rückstand nach 15 Minuten – nur ROCCAT ist in dieser Hinsicht schlechter.

Mit skalierenden Kompositionen und starken Mid-Games schafft es UoL aber, das Blatt innerhalb weniger Minuten zu wenden. Sechs der sieben Games konnten gewonnen werden und durchschnittlich dauerte ein Spiel nur 33,5 Minuten – lediglich die Spiele von Splyce waren bisher kürzer im Durchschnitt.

Fakt ist: Die Unicorns of Love starten langsam, schalten im Mid-Game aber mehrere Gänge hoch und beenden die Spiele gnadenlos in kürzester Zeit. Auch wenn in den kommenden acht Wochen viel passieren kann, so weisen die Einhörner bereits jetzt Fähigkeiten auf, die für ein Top-Team nötig sind.