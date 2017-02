Von Maximilian Eichgrün

Im Summer Split des vergangenen Jahres dominierte vor allem ein Champion die Bot-Lane in der professionellen Szene: Sivir war der AD-Carry, der am häufigsten gepickt wurde. In der europäischen LCS konnte man in 182 Spielen 77 Mal die Kampfmeisterin auf der Bot-Lane sehen, in Südkoreas LCK waren es 108 von 212 Spielen.

In Europa waren zudem noch Lucian (62 Spiele), Caitlyn (48 Spiele) und Ezreal (47 Spiele) sehr beliebt. Lucian und Ezreal waren auch in der LCK häufig zu sehen.

Neben Sivir, Lucian, Caitlyn und Ezreal stellten die Teams gerne Braum oder Karma, um den AD-Carry beschützen zu können. Braum wurde in der LCK 92 Mal gespielt, Karma war in Europa am beliebtesten mit 82 Einsätzen.

Auffällig ist, dass diese Champions im Frühjahr 2017 aus dem Meta-Game verschwunden zu sein scheinen.

Plötzlich aggressive Supports und defensive AD-Carrys

Doch der Trend scheint im Spring Split 2017 ein anderer zu sein. Die bisherigen 39 Spiele in der EU LCS dominierten Varus (27 Spiele), Jhin (22 Spiele) und Ashe (20 Spiele) auf der AD-Carry-Position. In Südkorea sieht es ganz ähnlich aus.

Die gewählten Supporter werden dabei immer offensiver. In 39 LCK-Spielen in diesem Jahr wurde Malzahar 19 Male gewählt, Zyra war 17-mal in der Kluft anzutreffen und sogar Miss Fortune, die Riot als AD-Carry entwickelt hat, hatte in der stärksten Liga der Welt 10 Einsätze auf der Support-Position.

Warum der Rollentausch?

Um die Gründe für diese deutlichen Meta-Änderungen in Erfahrung zu bringen, haben wir den deutschen LCS-Kommentator Maxim Markow befragt.

Maxim sieht die AD-Carry-Rolle aktuell in einem schwachen Zustand: "AD-Carrys auf diesem Patch haben es nicht einfach, da ihre Gegner sehr stark geworden sind, Tanks und Assassinen gleichermaßen."

"Zusätzlich hat man die Problematik, dass AD-Carrys bezogen auf ihre Power-Spikes und Items immer noch sehr langsam sind. Crit, Attack-Speed, AD-Schaden und später Rüstungsdurchdringung sind sehr teuer und ein Tank zahlt die Hälfte und kann besser damit synergieren", erläutert er.

"Das heißt,",fährt Maxim fort, "AD-Carrys sind im späten Spiel immer noch stark, aber der Weg bis dahin ist furchtbar. Das Ganze wird sogar noch bewusst verstärkt durch die aggressiven Supporter wie Malzahar und Zyra. Sie halten die AD-Carrys noch kleiner und gleichen ihren fehlenden Schaden für das eigene Team aus. "

AD-Carry-Picks bringen Utility mit sich

Die Stärken der neuen Meta-AD-Carrys sieht Maxim in deren Fähigkeiten: "Nun kommt der Ausgleich über Varus, Jhin und Ashe. Die ersten beiden fahren ein etwas anderes Item-Build und sind mit dem Item 'Youmus Geistklinge' schon früher effizient, gerade auf dem neuen Patch ist Lethality wieder besser", erklärt der Kommentator.

"Aber der entscheidende Punkt ist ihre Utility. Alle drei AD-Carrys bieten eine sehr nützliche ultimative Fähigkeit, unabhängig von ihren Items. Das heißt, sie werden gegen Tanks vor der dreißigsten Minute zwar immer im Rückstand sein, aber ihre Fähigkeiten bleiben immer gleich."

"Ashe und Varus betäuben dich oder halten dich immer für die gleiche Sekundenzahl fest, egal ob sie ein, zwei oder keine Items haben. Ein Jhin kann immer mit der ultimativen Fähigkeit eröffnen und mit dem W aus großer Entfernung jemanden festhalten. "

"All diese Dinge sprechen für diese Picks. Also im frühen Spiel durch Utility und ein schnelles Build beteiligt, aber im späten Spiel immer noch der Carry, den jedes Team braucht", fällt das Resümee unseres Experten aus.

Die Profis haben also bemerkt, dass die Rolle des AD-Carrys aktuell im Nachteil ist. Daher setzen sie auf Champions, die auch in einer Phase, in der ihnen Schaden fehlt, dem Team durch ihre Fähigkeiten helfen können.

Um trotzdem im frühen Spiel nicht auf viel Schaden verzichten zu müssen, werden offensive Supporter wie Zyra, Malzahar und Miss Fortune gewählt, die besonders am Anfang viel Schaden austeilen.