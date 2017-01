League of Legends: Die besten Neuzugänge aus Südkorea

vergrößernverkleinern Star-Top-Laner Ssumday wird im kommenden Split in den USA spielen © Riot Games

Europa und Nordamerika haben sich in der Transferphase einmal mehr bei der stärksten League of Legends-Region bedient. Große Namen wechselten in den Westen.