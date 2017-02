Die ersten beiden Wochen in der EU LCS sind Geschichte. Ein Blick auf die Statistiken der Teams zeigt interessante Tendenzen auf, die direkt mit den Auftritten der Lineups in Verbindung stehen.

"Comeback"-Könige UoL

Die Unicorns of Love thronen in Gruppe B aktuell über der Konkurrenz. Dies ist kein Zufall, denn bei diesem Team waren wichtige Qualitäten sichtbar. Obwohl ein guter Start in ein Spiel immer hilfreich sein kann, ist dies kein Muss.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass UoL durchschnittlich nach 15 Minuten Spielzeit mit -997 Gold das zweitgrößte Defizit aller LCS-Teams aufweist – nur ROCCAT, das lediglich eines von sieben Games gewinnen konnte, ist in dieser Hinsicht schlechter. Die Unicorns konnten aber trotzdem sechs ihrer sieben Spiele gewinnen.

"Diese Statistik zeigt, dass das Team die Fähigkeit besitzt, zurückzukommen. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft", erklärt Maxim, LCS-Kommentator von Summoner's Inn. "Sie sind außerdem in der Lage, Fehler des Gegners hart zu bestrafen. Sehr gute Teams tun genau dies."

UoL bestraft Fehler hart

Obwohl die Einhörner im Durchschnitt nach 15 Minuten in Rückstand liegen, sind ihre Games, mit Ausnahme der von Splyce, die kürzesten in der EU LCS. Nur 33,5 Minuten dauerte ein Spiel mit UoL-Beteiligung durchschnittlich.

Dies signalisiert, dass das Team in der Lage ist, trotz eines frühen Rückstandes im Mid-Game den Hebel rasch umzulegen und die Weichen auf Sieg zu stellen. "Bei UoL war es nicht selten der Fall, dass sie den Gegner geaced und danach das Spiel beendet oder sich zumindest einen großen Vorteil erspielt haben, der es ihnen erlaubt hat, anschließend schnell zu gewinnen", so Maxim weiter.

Dies erinnert stark an die Spielweise bzw. Qualitäten der besten südkoreanischen Teams wie SK Telecom T1 in den vergangenen Jahren. "Man reicht den kleinen Finger, und er nimmt die ganze Hand" ist ein Motto, das aktuell perfekt auf UoL zutrifft.

Misfits: Schneller Start, langsames Ende

LCS-Aufsteiger Misfits gehört in der frühen Phase des Spiels zu den besten Teams der Liga. PowerOfEvil und seine Mitspieler haben durchschnittlich in den Spielen der ersten zwei Wochen nach 15 Minuten einen Goldvorteil von 1.256 – den größten aller zehn Teams in der EU LCS.

Dies führt allerdings nicht dazu, dass diese Games rasch vorüber sind. Mit 39,3 Minuten sind die Spiele von Misfits bisher die drittlängsten gewesen. Für Maxim sind diese Zahlen keine Überraschung: "Misfits ist noch ein neues Team in der Findungsphase. Viele Aspekte des Spiels müssen von den Solo-Queue-Erfahrungen auf die Teamebene übertragen werden. Aggressive Tendenzen bringen ihnen somit einen Vorteil."

Das ist wohl auch einer der Gründe, warum das Team häufig auf Champions vertraut, die im Early- sowie Mid-Game glänzen. Diese Stärken spielen dem Lineup in seiner aktuellen Verfassung in die Karten. "Deswegen war es oft auch ihre Pflicht, früh einen Goldvorteil zu haben, um das Spiel zeitig zu beenden", schildert der YouTuber. "Dass es damit nicht immer ganz geklappt hat, liegt vor allem daran, dass das Team den Vorteil sicher runterspielen will."

Die Angst, durch zu aggressive Aktionen kritische Fehler zu begehen und dem Gegner dadurch eine Einladung für ein Comeback zu liefern, ist durchaus berechtigt, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Gleichzeitig könnte dies einem Team auch manchmal zum Verhängnis werden, erklärt Maxim: "Bei einigen Gegnern kann das natürlich Probleme mit sich bringen, wenn diese eine Komposition spielen, die 30-40 Minuten benötigt. In einem solchen Fall sollte man ihnen diese Zeit nicht unbedingt schenken."