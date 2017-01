Cristiano Ronaldo gilt bei der Wahl zum Weltfußballer 2016 als großer Favorit.

Neben dem portugiesischen Europameister stehen Lionel Messi (Argentinien) und Antoine Griezmann (Frankreich) bei der offiziellen Ehrung des Weltverbandes FIFA zur Wahl.

Erstmals seit 2009 zeichnet die FIFA den Weltfußballer wieder in Eigenregie aus, der Goldene Ball von der Fachzeitschrift France Football wurde davon unabhängig vergeben. In Zürich geht es deshalb um den "The Best - FIFA Football Award".

SPORT1 liefert alle Infos zur Gala.

+++ Die Ruhmeshalle der Weltfußballer +++

Von Lothar Matthäus bis Lionel Messi: Diese Stars wurden seit 1991 zum Weltfußballer gewählt.

Bildergalerie Alle Weltfußballer im Überblick 30 Bilder

+++ SPORT1 ist in Zürich vor Ort +++

In Zürich laufen die letzten Vorbereitungen für die Gala. Martin Volkmar berichtet für SPORT1 von der Gala.

So können Sie das Spiel LIVE verfolgen:

Im Liveticker: SPORT1.de

Im TV: Eurosport

Im Livestream: Eurosport Player