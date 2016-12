Im Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen dem BVB und Dynamo Dresden 2015 fällt Dennis Erdmann mit einem üblen Foul an Marco Reus auf - jetzt legt der Mittelfeldspieler von Hansa Rostock mit einem höhnischen Geschenk an den BVB-Star nach.

Wie die Bild berichtet, hat Dennis Erdmann Reus ein "besonderes" Weihnachtsgeschenk gemacht: Einen Kapuzenpullover aus seiner "Earthman"-Kollektion des Rostocker Labels "Hauptbild Makellos", auf dem "In der Kreisliga hätte man weiter gespielt" zu lesen ist.

Anbei sogar noch ein Brief mit der Widmung: "Ein kleines Andenken an unsere gemeinsame Zeit." Und Erdmann wird in dem Brief noch makaberer: "Und da du Kurzurlaub liebst, komm doch mal an die schöne Ostsee", spielt er auf die Verletzungsanfälligkeit des BVB-Stars an.

Das steckt hinter dem höhnischen Geschenk

Das Foul damals geschah weit vom Spielgeschehen entfernt. Reus musste von zwei Betreuern gestützt vom Platz geführt werden. Glücklicherweise wurde später dann nur ein Pferdekuss diagnostiziert.

Nach der Niederlage lästerte Erdmann über den verletzten Reus: "Er ist mir gegen das Knie gelaufen und hat sich dabei einen Pferdekuss geholt. Ich habe früher Kreisliga gespielt, da hat man kurz geguckt, kurz gerieben und hat weitergespielt. Aber ich glaube, im Bundesliga-Business ist das nicht mehr so üblich," ätzte der Mittelfeldspieler damals.

Das Foul und der Ausspruch sorgten für große Empörung in Fußball-Deutschland. Sogar die Staatsanwaltschaft ermittelte zwischendurch wegen Körperverletzung.